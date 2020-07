El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, le dijo al presidente de la república, Martín Vizcarra, que lo consideraba como de posición política ligada a la ‘centroizquierda’ tras la pregunta sobre si el Gobierno se habría derechizado con el nuevo gabinete ministerial.

“Yo no sé si lo voy a interpretar correctamente que ha pasado del ‘Castrochavismo’ a la derecha que me quieren imputar. Creo que no, más creo que usted está, presidente, más en el centroizquierda o tal vez, lo que se llamaba en el pasado, la izquierda democrática. No lo veo a usted como un liberal a ultranza como pretenden algunos”, expresó el premier.

“Hay que estar sujetos a la crítica, a la especulación, y eso forma parte del qué hacer. Ciertamente, el presidente del Consejo de Ministros, de acuerdo a la Constitución, no dirige la política general del Gobierno, esa es la atribución del presidente. Modestamente cooperaré en la ejecución del programa de Gobierno, pero con el criterio que establece la Constitución”, indicó.

Sobre la decisión del cambio de ministros, Pedro Cateriano sostuvo que él es responsable político por proponer, pese a que la decisión es de Vizcarra.

“En ese sentido, el nuevo Gabinete tiene integrantes producto de ese ejercicio que permite la Constitución. El premier propone, el presidente decide, pero el responsable político es el presidente del Consejo de Ministros”, aseveró.





