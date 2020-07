El jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano, se comprometió a entablar el diálogo con todos los partidos políticos, pero si alguno de ellos niega esa posibilidad, ya no es problema de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

En RPP Noticias, recordó que el último miércoles 15 sostuvo conversaciones telefónicas con Mesías Guevara (Acción Popular), Julio Guzmán (Partido Morado), Daniel Urresti (Podemos Perú) y César Acuña (Alianza para el Progreso).

Sobre ese punto, confirmó que este sábado 18 de julio se reunirá con Urresti y con los dirigentes de Podemos Perú que se designen, precisando que el vocero de dicha bancada aceptó el diálogo con el Ejecutivo.

“Dicho sea de paso, yo he saludado el anuncio de Keiko Fujimori del día de ayer, no necesariamente coincidente con los pronunciamientos de Martha Chávez. Yo estoy abriendo las puertas, si alguno me la quiere cerrar ya no es problema de la Presidencia del Consejo de Ministros”, expresó.

“En todo caso, el uso de la escopeta de dos cañones es algo normal en algunas agrupaciones políticas. No es mi caso, tampoco es la primera vez que asumo este cargo y me comprometo públicamente a dialogar con todos. Ya lo he hecho anteriormente y estoy dando los pasos para demostrar que esa es la vía que tenemos en democracia para zanjar los problemas, más aun en una situación tan grave como esta”, añadió.

Respecto a la posible asistencia de José Luna Gálvez a la reunión con el Ejecutivo este sábado, el primer ministro recordó que la ciudadanía, a través del voto, ha colocado en el Parlamento a los representantes de dichas agrupaciones políticas.

“Ellos designarán a los representantes que concurrirán. No he puesto condiciones, no he censurado a nadie, simplemente he abierto el espacio de una agenda, que espero continuar a lo largo del tiempo con los gremios”, aseveró.

Del mismo modo, Cateriano Bellido aseguró que el lunes 20 de julio continuará con la convocatoria para contactar y dialogar con los dirigentes de otras agrupaciones políticas, como el Frepap y Fuerza Popular.

Sobre la reunión con el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, y su Mesa Directiva, el jefe del Gabinete Ministerial dijo que le señaló que “no es el momento oportuno” para interpelar a ministros de Estado en medio del estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19).

“Ha sido un dialogo franco, nos hemos sentado a conversar. Hay objetivos que nos obligan a entendernos y esperemos que de esta situación lleguemos a un entendimiento. Me pareciera un buen gesto (posponer las interpelaciones) que permitiría al gabinete presentarse antes de 28 de julio, que es el planteamiento que le hecho a Merino y a su Consejo Directivo”, acotó.