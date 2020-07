Fuerza Popular escuchará a Cateriano antes de decidir voto de confianza

El vocero de Fuerza Popular, Diethell Columbus, indicó que su bancada primero escuchará la exposición del presiente del Condejo de Ministros, Pedro Cateriano, ante el pleno y tras ello decidirá si le otorga o no el voto de confianza.

En RPP, explicó que lo “más sensato” es escuchar los planteamientos del nuevo jefe del Gabinete Ministerial sobre las políticas del Gobierno, de cara a su último año de gestión, tras lo cual la bancada ‘naranja’ decidirá su voto.

“Depende. ¿De qué? De qué cosa venga a exponer al Parlamento. Creo que lo sensato es que antes de decir si se da o no la confianza, primero se tienen que escuchar cuáles los planteamientos de cómo van a enmendar o reencausar las políticas de este gobierno para hacerlas funcionales, y en función a esa exposición que pueda hacer el premier Cateriano junto con sus ministros, Fuerza Popular decidirá si le da o no el voto de confianza”, acotó.

Refirió que en el actual contexto de pandemia por el coronavirus (COVID-19) en el Perú, el país necesita “sensatez, pero sobre todo trabajo en conjunto” y consideró un “buen gesto inicial” que el nuevo jefe del Gabinete Ministerial busque recomponer las relaciones entre el Ejecutivo y el empresariado.

“Nosotros lo entendemos que es el sentido de que Cateriano es consciente que el sector privado es el que genera riqueza, empleo y va a ayudar a sacar al país de la crisis en la que nos encontramos. El Estado no genera riqueza ni un sol, todo lo que invierte para educación, salud infraestructura y demás sale del bolsillo del sector privado, sea de empresas o de personas naturales que contribuyen”, subrayó.

Del mismo modo, Columbus enfatizó que las interpelaciones a los ministros Martín Benavides (Educación), María Antonieta Alva (Economía y Finanzas) y Jorge Montenegro (Agricultura) lo decidirá el pleno del Parlamento.

“La decisión de si las interpelaciones van o no será del pleno. Ya se dio cuenta de las mociones en la última sesión. En esta que viene se tendrá que votar si se aceptan o no los pliegos interpelatorios. Si no se aceptan, allí quedó el tema y se archiva”, manifestó.

“Si la mayoría del Parlamento decide que si va, se tendrá que fijar fecha y los ministros tendrán que venir a explicar estos temas de importancia nacional. Es un ejercicio democrático y responder un pliego de preguntas que creo que no van a espantar al ministro de Educación, de Economía y de Agricultura”, añadió.