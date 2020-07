Pedro Cateriano, presidente del Consejo de Ministros dijo esperar que el Congreso de la República le dé al Ejecutivo “una tregua” con relación al número de interpelaciones que habían planteado contra el gabinete que presidía su antecesor, Vicente Zeballos, ya que expondrá el plan de Gobierno ante el pleno para solicitar el voto de confianza.

“Las interpelaciones son derechos constitucionales, pero en muchos casos se emplean para atacar políticamente, para minar a un gobierno y, en ese sentido, creo que afectaría la estabilidad política del gabinete. Confío que, en esta nueva etapa que vamos a iniciar, el Parlamento nos dé una tregua para presentarnos al Congreso y poder exponer el programa de gobierno porque estamos en una emergencia”, señaló en declaraciones a RPP.

Pedro Cateriano dio estas declaraciones minutos antes de dirigirse a la sede del Poder Legislativo, donde mantendrá una reunión con el presidente del Congreso, Manuel Merino. Esto, un día después de que el nuevo gabinete jurara en el cargo.

El primer ministro recordó que no solo ha conversado con el titular del Parlamento, sino también con los dirigentes de los partidos políticos Acción Popular, el Partido Morado, Podemos Perú y Alianza Para el Progreso.

“Aún no lo he hecho con el dirigente que lidera Frepap, ni de Fuerza Popular ni Unión por el Perú, pero también está en mi agenda. Lo que quiero es tener reuniones con todos los partidos políticos [...] El sábado me voy a reunir con Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú y el Partido Morado. Las iniciativas para dialogar ya están avanzadas”, aseguró.

Cateriano añadió que es natural que surjan discrepancias en este proceso de diálogo, pero reiteró su confianza en que haya una mayor coordinación entre los poderes del Estado y no un conflicto permanente.

“Consideramos que, dentro de lo que va a ser el diálogo con el Parlamento, el nuevo Gabinete va a estar obligado a concurrir con mayor frecuencia al Congreso”, estimó.

Defiende a ministro de Trabajo

La noche del miércoles 15 de julio, Pedro Cateriano se refirió a los cuestionamientos contra el nuevo ministro de Trabajo, Martín Ruggiero, de quien dijo que fue una recomendación suya y a quien defendió al señalar que las críticas que se hacen en su contra son mentiras.

“Son informaciones falsas. Es un abogado de la Universidad de Lima. Tiene experiencia y creo que es un profesional capacitado. Fue una propuesta mía. Las críticas siempre son bienvenidas, pero caer en falsas acusaciones en base a mentiras forman parte de las políticas del menudeo”, dijo en declaraciones a Canal N.

Cateriano también defendió el hecho de que Ruggiero sea ministro con 32 años, al indicar que es importante tener a jóvenes como parte del gabinete ministerial.

“El hecho de haber sido abogado de una empresa privada no se presume como un hecho delictivo. Necesitamos energía y acción. Esta etapa va a requerir mucho trabajo y en ese sentido es el reto de Ruggiero en el sector. No ha recibido sobornos, no tiene investigación fiscal. Garantizo su idoneidad de su comportamiento”, concluyó.