Pedro Cateriano sobre Olaechea: Podrá ir a "patalear" al extranjero, pero no logrará nada

El exjefe de Gabinete, Pedro Cateriano, avizoró que el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, no obtendría ningún resultado favorable de acudir a las instancias internacionales por la disolución del Congreso, como lo ha adelantado.

"Podrá ir a patalear al extranjero, el señor Olaechea, pero la Constitución es clara, no hay ningún conflicto de competencias (...). Le quedan pocos espacios (para acudir)", remarcó.

Durante una entrevista a Cuarto Poder, el también ministro de Defensa del gobierno de Ollanta Humala indicó que la comunidad internacional ha realizado un análisis muy objetivo sobre esa disolución y, dijo creer que no habrá cambio en esa percepción de los extranjeros.

"Hasta ahora, la comunidad internacional ha hecho un análisis objetivo de la situación política del Perú y acá no ha ocurrido un golpe de Estado", sostuvo.

Como se recuerda, Olaechea adelantó que tiene previsto acudir a instancias internacionales, luego que presentara una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional por la disolución del Parlamento.

"Olaechea constantemente comete errores constitucionales"

En otro momento, Pedro Cateriano manifestó que el titular de la Comisión Permanente está mal asesorado, debido a lo cual, incurre en errores constitucionales de forma constante.

"Olaechea constantemente comete errores constitucionales (...) violando la Constitución y juramentando a la señora Aráoz como presidenta de la República y el presidente como no pudo ser vacado fue suspendido. Cuando un funcionario es suspendido no pierde la condición jurídica del cargo. No obstante, Olaechea violó la Constitución (al tomar juramento a Aráoz). Este señor está mal orientado en materia constitucional", refirió.

Posteriormente, consideró que Pedro Olaechea está siendo "usado" por el fujiaprismo para perjudicar la imagen del presidente Martín Vizcarra a nivel internacional.

"Es lamentable que el fujiaprismo continúe esta campaña de difamar internacionalmente al (presidente Vizcarra). No hay que olvidar que el falso argumento de la persecución política, ahora que pretenden afirmar que se ha roto el Estado de Derecho en el Perú", anotó.