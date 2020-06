El vocero de Acción Popular, Otto Guibovich, aseguró este lunes que está dispuesto a asumir cualquier investigación respecto a su desempeño en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre las denuncias contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

“Estamos llanos a que nos investiguen, sea quien fuese que nos investigue. No hay nada que ocultar, somos transparentes”, afirmó en el programa 2020.

El último domingo, cinco congresistas de Acción Popular solicitaron al Comité Político del partido se indague a quienes participaron en la votación en la que se desestimó revisar denuncias archivadas contra el fiscal supremo por el Congreso disuelto.

Al respecto, Otto Guibovich consideró que sus correligionarios “tienen derecho” a tener dudas sobre la decisión de la subcomisión y acusó a Gino Costa de difundir “mentiras”, luego que este denunciara un presunto blindaje.

“Tienen derecho mis correligionarios ha dudar, hay mucha gente que ha dudado. El señor Gino Costa se encargó de difundir infundios, mentiras y mucha gente ha dudado”, dijo.

“Gino Costa es un blindador asolapado porque está buscando que se abran casos que no se pueden. El reglamento del Congreso es la ley orgánica del Congreso y, por lo tanto, está claramente especificado que los casos cerrados no puedes abrirlos […] Cumplamos con la ley así vamos a poder aclarar bien todo lo que la población merece, de manera transparente”, agregó.

Como se recuerda, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Luis Roel Alva (Acción Popular), decidió continuar con el trámite de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en contra de Pedro Chávarry por la irrupción a oficinas del Ministerio Público que fueron lacradas a inicios del año pasado. Esta medida contempla el presunto delito de atentado contra la conservación e identidad de objetos, pero descarta el encubrimiento personal y encubrimiento real.

El vocero de Acción Popular defendió una vez más su votación y aseguró que se deben “hacer las cosas bien” ya que no existe ningún “blindaje” al fiscal supremo.

“Yo sí me ratifico en que lo que hemos hecho es lo correcto y el presidente de la subcomisión es constitucionalista y él sabe lo que tenemos que hacer y hemos hecho lo correcto, no hemos blindado a Pedro Chávarry, no hemos blindado a nadie y no vamos a blindar a nadie”, aseveró.

Gino Costa responde

El legislador del Partido Morado, Gino Costa, cuestionó las afirmaciones en su contra de parte de Otto Guibovich y reiteró que sí hubo “blindaje” a Chávarry en la subcomisión.

“Para desvirtuar las afirmaciones del señor Guibovich, al que consideraba mi amigo, que me ha acusado de mentiroso. Yo no soy mentiroso, lo que he dicho es que hubo un blindaje porque la subcomisión después de tres meses de legislatura se ha instalado y no ha tenido mejor idea en su primera reunión que dar trámite a una denuncia contra el señor Chávarry, presentada por la fiscal de la Nación, con todos los elementos probatorios, la denuncia mejor fundamentada pero que había sido archivada en sus aspectos más importantes por el Congreso anterior”, dijo.