El exministro de Economía y Finanzas (MEF) Pedro Francke detalló sobre su salida del Ejecutivo y cómo fue su relación con el jefe de Estado, Pedro Castillo. Ratificó lo dicho por la exprimera ministra Mirtha Vásquez en la falta de comunicación con el mandatario para abordar los temas de su sector.

MIRA AQUÍ: Pedro Castillo evitó hablar sobre posible cambio del ministro de Salud en medio de cuestionamientos

En diálogo con la BBC, el exfuncionario recordó que en inició de su gestión le “costó” adecuarse a la personalidad de Castillo Terrones debido a que este último tiene una personalidad jocosa y desconocía “a fondo” temas relacionados a la economía.

“[Pedro Castillo] es una persona que tiene mucha empatía, muy simpático y bromista. Al comienzo me costó un poquito porque de repente te soltaba una broma y uno se quedaba sorprendido”, indicó Francke.

“Por un lado entona alguna confianza, pero por lo menos en el tema económico tiene una cierta dificultad en conocer los temas más a fondo, en poder tener una discusión más profunda sobre los temas económicos Tiene un cierto déficit, por decirlo económicamente”, agregó.

Asimismo, confirmó las palabras de la exjefa de la PCM Mirtha Vásquez en relación a que el mandatario escucha más a un círculo íntimo de asesores -conocido como el “gabinete en la sombras”- que a los ministros de Estado.

MIRA AQUÍ: Carlos Anderson no dará voto de confianza al gabinete de Aníbal Torres y respaldará vacancia presidencial

“Hay un grupo de asesores del presidente que ha adquirido mucha preeminencia en los últimos tiempos y que pareciera que son más importantes que el Gabinete en su toma de decisiones”, lamentó.

“Entonces, grandes hechos políticos como las entrevistas que dio la semana pasada, los cambios de Gabinetes o el trato con el Congreso parece discutirlos más con sus asesores que con sus ministros. Y eso a mí no me parece adecuado”, reconoció el exministro.

Pedro Francke reveló que no había una adecuada comunicación con el jefe de Gobierno y que muchas veces esperaba en Palacio de Gobierno para concretar una reunión, la misma que se agendaba y que llegado el día no se realizaba, sostuvo.

“A veces esperaba hasta las seis y solo tenía diez minutos para hablar con él. Me dijo “regrese el viernes. Sí, lo anoto, lo anoto”. Y yo le preguntaba: “¿Presidente, está seguro? “Sí, queda tal hora de tal hora reservada”, y ese día en la mañana me entero de que está de viaje y que la cita pactada no iba a ser”, manifestó.

VIDEO RECOMENDADO:

Hombre entra a restaurante y roba todo a clientes en Miraflores