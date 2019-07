Pedro Olaechea: Me hubiera encantado una llamada de Vizcarra para que me hablara de su propuesta

Síguenos en Facebook

El nuevo presidente del Congreso, Pedro Olaechea, reconoció que le hubiera encantado recibir una llamada telefónica del mandatario Martín Vizcarra, para comunicarle sobre su propuesta sobre adelantar las elecciones antes de que lo hiciera público en su mensaje a la Nación.

Durante una entrevista en el dominical Panorama, Olaechea dijo que se encuentra atento a que Vizcarra envíe el texto de su planteamiento y lamentó que no lo haya saludo por el nuevo cargo que ostenta.

"Me hubiese encantado una llamada telefónica o reunión. 'Pedro queremos hablar contigo'. (Saludo por el nuevo cargo), ninguno. Vamos a ver qué nos pide el Ejecutivo. Ojalá no se demore un mes. No sé ¿quién más estaba enterado cuando el presidente habló?", se cuestionó.

"La decisión que se tome, no voy a dudar en aplicarla"

En otro momento, el nuevo titular del Legislativo evitó pronunciarse sobre si la propuesta del jefe de Estado merece un pedido de vacancia como lo han propuesto algunos parlamentarios.

"Presido a toda una comunidad y debo reflejar la opinión de la comunidad. No voy a opinar sobre lo que diga un congresista, me parece que debemos tener prudencia y paciencia", agregó.

Posteriormente, sostuvo que pondrá en práctica la determinación del Congreso sobre el planteamiento de Vizcarra, cuando se analice el tema de forma minuciosa.

"Obviamente, vamos a actuar decididamente. La decisión que se tome, no voy a dudar en aplicarla", añadió.

Durante su mensaje a la Nación, Martín Vizcarra propuso un proyecto de ley de reforma constitucional para adelantar un año las elecciones generales del 2021 al 2020.