Pedro Olaechea: Presidente Vizcarra ha generado una situación de mayor conflicto político (VIDEO)

El nuevo presidente del Congreso, Pedro Olaechea, aseguró que la propuesta del proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones del presidente Martín Vizcarra, ha generado una situación de mayor conflicto político.

Durante una breve conferencia de prensa, Olaechea señaló que el jefe de Estado una vez más ha puesto en una situación de incertidumbre e inestabilidad.

"Una vez más, el presidente de la República ha puesto en una situación de incertidumbre e inestabilidad, con la cual ha generado una situación de mayores condiciones conflicto político", subrayó.

Pronunciamiento definitivo

Luego, manifestó que la Mesa Directiva del Congreso no dará un pronunciamiento definitivo sobre el planteamiento de Vizcarra durante su mensaje a la Nación, hasta que el Ejecutivo envíe su propuesta por escrito y de manera formal.

"El presidente no ha presentado por escrito la propuesta de adelanto de elecciones generales, anunciada durante el mensaje de la Nación, tal como ocurrió con el mensaje en julio del 2018. Por lo tanto, hasta que esta no sea presentada, el Congreso no se pronunciará de manera definitiva sobre la reforma", sostuvo.

"No nos aferramos a nuestros cargos"

En otro momento, Pedro Olaechea negó que se encuentren aferrados a sus cargos; pero, dijo que defenderán la institucionalidad del Poder Legislativo, la Constitución y el sistema democrático.

"Anunciamos sea cual sea la fórmula que adopta el Ejecutivo, el Congreso procederá dentro del marco Constitucional vigente. La verdad y el respeto de los principios democráticos. No nos aferramos a nuestros cargos, pero defenderemos la institucionalidad del Poder Legislativo, la Constitución y el sistema democrático", mencionó.

Durante su mensaje a la Nación, Martín Vizcarra propuso un proyecto de ley de reforma constitucional para adelantar un año las elecciones generales del 2021 al 2020.