Pedro Pablo Kuczynski: Poder Judicial evalúa hoy pedido para su reclusión

La posibilidad de que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski Godard enfrente un régimen de prisión preventiva por recibir la visita de sus amistades y allegados cosecha cada vez más críticas, en esta ocasión no solo de políticos, sino también de las más altas autoridades del país. Y, como si esto fuera poco, también el Ministerio de Justicia se involucró en el tema.

A pocas horas de que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios evalúe el pedido para variar el arresto domiciliario del exmandatario por 36 meses de reclusión provisional, el portafolio del referido sector salió en defensa del exmandatario.

“En el caso del pedido del Ministerio Público para que se revoque la medida de arresto domiciliario por una prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, exigimos el irrestricto cumplimiento del debido proceso y de los derechos humanos de todo ciudadano”, consignó dicho despacho en su cuenta en Twitter.

De esta manera, aludió directamente a la audiencia que esta mañana, a las 9:00 a.m., dirigirá el magistrado Jorge Chávez Tamariz y en la que se evaluará el pedido del fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial “Lava Jato”, para recluir por 36 meses a Kuczynski.Pese a esta demanda, el Ministerio de Justicia (Minjus) resaltó su respeto por la autonomía de poderes y “las instituciones del sistema de administración de justicia”.

No se justifica

De manera más categórica, el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, expresó su rechazo al requerimiento para encarcelar a su antecesor.“Siempre hemos dicho que respetamos la independencia de poderes, pero también, como ciudadanos, tenemos el derecho de expresar nuestra opinión, y no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que los argumentos que ha esbozado la Fiscalía para revocar esta prisión domiciliaria no justifican (la variación de la restricción)”, declaró desde Punta Negra.

En ese sentido, manifestó que las visitas recibidas por Kuczynski -como por ejemplo de la vicepresidenta Mercedes Aráoz y de los congresistas Carlos Bruce y Gilbert Violeta- no son sustento para el mencionado pedido.Vizcarra recordó que él mismo vio a PPK en la Clínica Anglo Americana, donde estuvo internado entre abril y mayo pasados en la Unidad de Cuidados Intensivos e incluso fue sometido a una intervención quirúrgica al corazón, cuadro que entonces empujó al Ministerio Público a desistir de su pedido inicial de prisión preventiva.

Niega injerencia

El primer ministro Salvador del Solar no fue ajeno a esta postura y refirió que no encuentra argumentos para que el fiscal José Domingo Pérez haya formulado tal solicitud.“Una persona de la edad del expresidente Kuczynski, que ha recibido simplemente visitas, no parece haber alterado, en absoluto, la disposición del arresto domiciliario que tiene. Creemos que en consideración a su persona, a su edad, también a su estado de salud, nos parece absolutamente (...) en contra de la justicia, que pueda permanecer en esa situación”, dijo desde Huancavelica.

Al ser consultado sobre aquellas voces que culpan al Ejecutivo por esta petición fiscal -y hasta hablan de una represalia por la reciente renuncia de Aráoz, Bruce y Ana María Choquehuanca a la bancada oficialista de Peruanos Por el Kambio-, el Premier reiteró que el Gobierno respeta la autonomía y la separación de poderes y que, en consecuencia, no puede ejercer esas injerencias.

“Escuché esas declaraciones del congresista Bruce. Para comenzar, hay que decir que es falso, sencillamente, es una declaración falsa. El Gobierno no ha tenido en ningún momento, ni tiene ahora, ninguna influencia sobre lo que hace la Fiscalía; es importante que los peruanos sepamos que eso no es así. Y además de falso es lamentablemente irresponsable”, enfatizó.

La ministra de Salud, Zulema Tomás, también se refirió al caso y adelantó que “definitivamente un encarcelamiento trae consecuencias, sobre todo desde el punto de vista emocional”. Añadió que hay una comisión del sector que atiende al exgobernante, cuyo diagnóstico se espera para conocer su caso.

Recurso

De otro lado, César Nakazaki, abogado de Kuczynski, reveló que evalúa recusar al juez Chávez Tamariz, aunque admitió que todavía no tiene claro si se configuran las respectivas razones.Asimismo, calificó de abusiva la incautación que hizo el Ministerio Público del registro de visitas a la casa de Kuczynski.

Correo consultó a especialistas sobre la probabilidad de que el Poder Judicial apruebe el pedido de Pérez. El penalista Carlos Caro sostuvo, por ejemplo, que el fiscal tendrá la difícil labor de probar hoy que el exmandatario se reunió con congresistas para abordar temas políticos y que son, además, testigos en el caso “Lava Jato”.

“En los procesos penales las listas de testigos son desconocidas, puede haber testigos protegidos, con códigos, colaboradores eficaces y no se puede acceder a esa información”, advirtió. En contraste, el abogado Luis Lamas Puccio dijo que los problemas por las visitas a Kuczynski se pudieron evitar si estas las hubiese autorizado un juez.

“Creo que hay que cumplir con ciertos protocolos y formalidades, sobre todo si hay de por medio una decisión de un magistrado que impuso excepcionalmente una detención domiciliaria por un tema de salud”, subrayó.

A su vez, la vicepresidenta y congresista independiente Mercedes Aráoz sostuvo que “por prudencia” no volverá a visitar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ante el pedido formulado por el fiscal José Domingo Pérez, quien -según dijo- “de humanidad tiene cero”.

Sostuvo que ha acudido de manera pública a la residencia del exmandatario en San Isidro, porque “yo voy a ver a una persona a la que trato casi como un papá” y que se encuentra retirado desde hace meses del escenario político.

“Voy con seguridad del Estado, abiertamente a la luz del día. Yo no me ando escondiendo para llegar a él. No meto el carro a escondidas. Lo hago abierta. Yo no estoy haciendo un tema de políticas o confabulaciones con el señor Kuczynski, porque el señor Kuczynski ya es abiertamente un hombre retirado de la política y que está dedicado a su defensa personal. (...) Yo quiero volverlo a visitar, pero creo que por prudencia tengo que cuidar al presidente y no lo puedo ir a visitar”, indicó a Canal N.