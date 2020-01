A unos días de celebrarse las elecciones al Congreso 2020, se han visto espectáculos de candidatos y pocas propuestas. En diálogo con Correo, Percy Medina, jefe de Misión para Perú de IDEA Internacional, califica la campaña de “congelada” y explica una serie de factores que lo desencadenaron.





¿Es responsabilidad de los Jurados Electorales Especiales (JEE) o de los partidos la lista de los candidatos cuestionados?

No creo que sea responsabilidad de los JEE porque el filtro lo tienen que hacer los partidos políticos. En realidad el proceso de selección de candidaturas en los partidos se ha demostrado que no ha sido lo suficientemente riguroso, entre otras cosas porque no tenemos organizaciones consolidadas que tenga afiliados de largo tiempo y que por lo tanto se pueda conocer su trayectoria. Muchas de las candidaturas aparecen en la semana previa al proceso de democracia interna y para los propios partidos es difícil saber cuáles son sus antecedentes.

Un candidato de Frente Amplio fue detenido para cumplir su sentencia, el partido ha dicho que no le encontró ninguna información relacionada con un proceso judicial al hacer el filtro...

Es imposible saber si lo conocían o no. Lo que sí se evidencia es que los filtros que se están aplicando no son los suficientes, que el porcentaje de candidatos implicados en problemas judiciales es significativamente más alto que el porcentaje de ciudadanos en general implicados en asuntos judiciales. La política está trayendo personas con procesos judiciales y eso es preocupante. Hay que darle a los partidos herramientas para hacer una buena selección.

El Partido Morado argumentó algo similar con la denuncia por violencia familiar de Daniel Mora...

Es muy difícil saber si tenían conocimiento o no. Si queremos pensar con buena fe, debemos pensar que no sabían. Da a pensar que no haya filtros adecuados, quizá hay que pensar hacia el futuro, el filtro que habría que establecer.

¿Cómo cuál?

Uno es que el cronograma sea más amplio y que permita un mayor escrutinio público. Que las precandidaturas se conozcan con mayor anticipación para que los medios de comunicación y las personas tengan esos elementos. Hay problemas cuando las candidaturas ya están inscritas, hay que darle más tiempo al proceso electoral, hacer un cronograma más espaciado.

El video de Julio Guzmán ¿afectará a sus candidatos al Congreso 2020?

No quisiera especular, pero a una semana de la elección, considerando que un porcentaje alto de personas no había decidido su voto, algún impacto tiene, porque esta es la semana en la que se valora, esta es la semana en que un 50% va a definir su voto.

¿Y afectará su intención de ser presidente?

Esa elección es lejana, allí no se sabe. El impacto se tendrá cuando definan a los candidatos.

¿Esta campaña ha sido fría? ¿Hemos visto más espectáculos que propuestas?

Una campaña congelada, con muy poco entusiasmo, con mucha indecisión, con muchísimas personas en duda de por quién votar.

¿Cuáles son las causas de esa campaña congelada?

Por una serie de factores. En primer lugar porque ha sido una elección inesperada en un período muy corto, sin la posibilidad de anunciar en radio y televisión, con navidad y año nuevo a mitad de campaña, con lo cuál la campaña ha sido prácticamente de tres o cuatro semanas. La tensión ha estado vinculada a otros temas. Ha sido bastante atípica y también hay un cansancio de la ciudadanía, de todo lo que hemos visto en el 2019, que ha sido un año político bien ajetreado. Creo que todo eso ha generado que haya un poco de desesperanza, desinterés y falta de entusiasmo.

¿El elector recibió la información suficiente?

Nunca es suficiente. Pero creo que esta vez los medios de comunicación han hecho un esfuerzo especial por mostrar las candidaturas con problemas y en especial por brindar información con debates, han hecho algo que no era habitual, han hecho seguimiento a candidatos con problemas, para dar a conocer planes de gobierno.

Más del 50% de electores no sabe por quién votar...

En estos días, los electores empiezan a buscar poco a poco por quién votar.

¿Es preocupante que haya un 19.1% que tiene intención de votar blanco o viciado?

Es bastante alta, pero ese puede cambiar conforme avance la cercanía al día de la elección. Algunos que tenían pensado votar nulo, pueden decidir cambiar.

¿Qué debe considerar el elector para este domingo?

Una persona que lo represente, que coincida en ideas, propuestas y que sea también parte del grupo político que vaya a tener una bancada que trabaje de manera organizada, porque el trabajo en el Congreso es colectivo.