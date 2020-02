El exministro del Interior, José Pérez Guadalupe, se pronunció sobre la propuesta Carlos Morán, para retirar el resguardo policial a los congresistas y así reforzar la seguridad ciudadana en las calles. En entrevista con Correo, destaca que los policías deberían ser asignados según el riesgo que implica la función de cada integrante del Estado.

¿Es una medida populista? Yo no la voy a calificar, lo único que pienso es que primero se tiene que conversar con las instituciones involucradas, no se puede hacer unilateralmente, en segundo lugar más que retirar una sección o seguridad, se puede conversar sobre una disminución de los efectivos. En tercer lugar esto se tiene que hacer de manera integral, no solo a los congresistas, sino también a los miembros del Ejecutivo por ejemplo.

¿No se pone en riesgo la seguridad de los nuevos congresistas? Yo no digo quitarles, hablo de reducirles. Hay que ver las necesidades que tienen. Se piensa que los resguardos son un adorno para alguien como si eso fuese símbolo de prestigio y eso está absolutamente equivocado, es de acuerdo a la necesidad y a la función y al riesgo que tiene la función de cada funcionario, cada empleado del Estado. No está en función del cargo en sí, sino del riesgo que implica el cargo.

Un virtual congresista Manuel Merino (Acción Popular) ha dicho que el ministro Morán será responsable si les pasa algo ¿qué opina al respecto? He escuchado que hay una bancada que va a pedir que no le pongan seguridad. Gino Costa de hecho, renunció a la seguridad personal, hay para todos los gustos. Hay que conversarlo, puede ser que algunos necesiten y otros no. La seguridad policial no es un adorno para nadie, debe ser en función del riesgo del peligro que tenga la función pública.

¿Se les puede dar seguridad quizá cuando viajan por semana de representación? Por ejemplo, me parece eso más lógico, donde deben realizar su labor congresal, eso tiene que estar bien coordinado con la Policía. La función de la Policía es brindar seguridad a los funcionarios que tienen altos cargos, en este caso estamos hablando del Congreso.

Exministro del Interior señala que si se hace una reducción del personal policial en los poderes del Estado, debe ser integral. Foto: GEC

¿Debería regularse para el Gabinete también? Yo creo que sí. Por ejemplo hay 130 congresistas que no hacen funciones que si hacen los ministros que solamente son 19 y dentro de los ministros. No puedes poner en el mismo saco al defensa de premier, del interior que cultura no, diferenciemos para cada caso especial. Si se hace una reducción que es lo que estoy planteando, no una eliminación tendría que ser integral.

¿Y en el caso de los integrantes del sistema judicial? Estamos hablando solo de los supremos y el caso del fiscal José Domingo Pérez, que escapa de la normatividad, en la que figura quienes tienen seguridad. Hay casos especiales en los que se hace una evaluación de Inteligencia, si se necesita o no protección. Por el caso mismo (el del fiscal Pérez) no le corresponde, pero es algo específico y se analizó.

Los magistrados también tiene seguridad... Los supremos y los integrantes del Tribunal Constitucional. Ya digo que si se va a restringir para algunos, que sea todos. Si tienen dos (policías) que bajen a uno. La propia institución puede contratar su seguridad.

¿Cómo debe aplicarse la reducción del resguardo? ¿A través de un Decreto Supremo? Lo que pasa es que la directiva es una Resolución Ministerial(RM). Ahora quieren darle un rango de Decreto Supremo(DS), no llego a entender, a menos que quieran cambiar algo de la ley de la Policía, eso si se da por DS. Si solo es modificar la directa es una RM, si están planteando un DS es porque van a cambiar más. Pero sea cual sea el caso hay que conversar, evaluar. Hay algunos congresistas, lo digo por experiencia propia, que ya tenían dos (policías) y querían cuatro, hay que evitar el abuso.

¿Ayudará el despliege de estos policías a reducir la inseguridad ciudadana? Depende como los reubiquen, porque estos son agentes de dignatarios especializados en esa labor(seguridad de funcionarios), no los vas a poner en una esquina a cuidar un parque, tiene que ver con gente especializada en su función, depende del ministro Morán.

¿Todo esto terminado afectando la imagen de la Policía? Depende como se enfoque. Creo que es un nuevo Congreso y se tiene que comenzar dialogando con una nueva gestión, no es el Congreso anterior tóxico que nos ha llegado esta crisis legislativo, creo que es una buena oportunidad para comenzar un diálogo.