El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez Ochoa, rechazó este lunes “cualquier intento de pretender contaminar el procedimiento” que siguen las denuncias constitucionales presentadas contra el expresidente Martín Vizcarra por su vacunación irregular contra el COVID-19.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, resaltó que recién se está poniendo a consideración de este grupo de trabajo la calificación de las acusaciones.

“Debo descartar y rechazar cualquier intento de pretender contaminar el procedimiento, toda vez que estos escritos han sido presentados, han sido ingresados cuando el denunciado aún no ha sido notificado válidamente, pero cuanto estamos en una etapa postulatoria como grupo de trabajo de la Comisión Permanente, recién estamos poniendo a consideración de la Comisión Permanente, la calificación que no es otra cosa que admitir a trámite las denuncias constitucionales presentadas”, sostuvo.

El último sábado, el expresidente Martín Vizcarra pidió retrotraer el proceso de admisión de las denuncias constitucionales presentadas en su contra en el Congreso de la República, por su presunta vacunación irregular contra el COVID-19, alegando una presunta vulneración al debido proceso.

Se trata de dos escritos presentados por el abogado del exmandatario, Fernando Ugaz, respecto a las acusaciones 422 y 424, y 423 y 427, las cuales han sido acumuladas en dos expedientes y declaradas admisibles por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“Cuando se tenga el informe de calificación aprobado y esta Comisión Permanente otorga el plazo que establece el artículo 89, habrá el espacio para que el denunciado, que hasta la fecha tiene esa calidad de denunciado y no de investigado, pueda ejercer todos los derechos a defensa que le confiere nuestra Carta Política”, indicó Pérez Ochoa.

Asimismo, sostuvo que los documentos presentados por la defensa del exmandatario “argumentando supuesta vulneración al debido proceso no tiene otro objetivo que generar obstrucción al desarrollo del procedimiento parlamentario”.

“Esta estrategia estaría orientada a desconocer la formalidad del proceso banalizando y distorsionando la naturaleza de los mismos, al dar respuesta atendiendo a la propalación de informes periodísticos y no la formalidad que exige el procedimiento parlamentario”, manifestó.

Finalmente, Pérez Ochoa enfatizó en que “es prematuro” cuestionar un debido proceso cuando aún no se ha iniciado la investigación en contra de Martín Vizcarra, “menos aún cuando el denunciado no ha sido emplazado y más aún no hay un apersonamiento”.

