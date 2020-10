El periodista Ricardo Gómez Palma fue citado por el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, para que declare por un pago que recibió en el 2015 del partido político Fuerza Popular que asciende a US$1.500, según documentación a la que tuvo acceso durante la investigación por presuntos pagos ilícitos durante la campaña presidencial de Keiko Fujimori.

Según informó el portal El Foco este miércoles, Gómez Palma deberá brindar su testimonio este 30 de octubre sobre el pago que recibió en julio del 2015.

El desembolso, según documentos que están en manos del Ministerio Público, fue autorizado por la tesorera de Fuerza Popular en aquel entonces, Adriana Tarazona, y el entonces secretario general del partido Joaquín Ramírez.

También se ha consignado la boleta que confirma la transferencia de este pago de US$1.500 de las cuentas de Fuerza Popular a la cuenta personal de Ricardo Gómez.

En respuesta a esta citación, el periodista aseguró que se trató del pago por servicios de media training que se concretaron en aquella época a favor de candidatos al Congreso.

Como testigo... por un media training a candidatos al congreso... el 2015... con recibo por honorarios declarado ante Sunat... en fin https://t.co/9dCTpN6MKs — Ricardo Gomez Palma (@gomezrpp) October 29, 2020

“Fue una sola sesión. No recuerdo si fueron 8 o 10 participantes. Me parece que estaba Micky Torres, no estoy seguro… Lucho Galarreta, y alguno de los nuevos que no eran conocidos (…) Lo hice como parte de mi desarrollo profesional en instituciones públicas y privadas”, señaló a EL Foco.

RPP suspende a Ricardo Gómez

A través de redes sociales, RPP, radio en la cual trabaja Ricardo Gómez, informó que se ha suspendido la labor de este periodista mientras hacen una “investigación interna” para corroborar el hecho de que haya cobrado por un servicio de media training, algo que está prohibido según su código de ética y reglamento interno de trabajo.