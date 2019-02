Peruanos por el Kambio niega versión de Aráoz sobre aporte de Marco Prialé

Síguenos en Facebook

El partido de gobierno Peruanos por el Kambio (PpK), negó vía Twitter la afirmación que hizo ayer la vicepresidenta de la República Mercedes Aráoz, respecto a unos aportes que hizo el exdirector de personeros Marco Prialé Marquina, quien es vinculado al Club de la Construcción.

Aráoz, en una entrevista para el programa #2019N de Canal N, señaló que Prialé "siempre estuvo ahí".

"Era un colaborador de la campaña. Estuvo colaborando con los personeros. No confío en su testimonio; sí aportó, no hay duda", dijo la vicepresidenta. Sin embargo, especificó que el aporte de Prialé no fue como miembro del Club de la Construcción.

"Que yo sepa, no", dijo la también parlamentaria.

En ese sentido, el partido Peruanos por el Kambio negó lo dicho por la legisladora y, adicionalmente a esto, le pidió que informe respecto a cuánto ascendió la donación que hizo Prialé Marquina, pero sobre todo, que aclare "qué ocurrió con ese aporte".

Prialé Marquina, cabe remarcar, fue señalado por un aspirante a colaborador eficaz ante el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial, como nexo entre un supuesto aporte de 100 mil dólares del Club de la Construcción a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski.