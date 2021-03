Durante su presentación en la Comisión de Justicia del Congreso de la República, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, adelantó que en abril concluirá la pesquisa preliminar abierta al expresidente Martín Vizcarra por el denominado caso “Richard Swing”.

“El señor (Vizcarra) en estos momentos está siendo investigado y en los próximos días debe estar presentándose a declarar. A más tardar en abril debo presentar esa investigación. No me digan que tengo favoritismo”, enfatizó.

Cabe destacar que Ávalos investiga al exjefe de Estado por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y tráfico de influencias, por la irregular contratación del artista Richard Cisneros en Ministerio de Cultura.

NIEGA NEXO

Ante la consultas de los legisladores por su supuesta relación con el exmandatario, la titular del Ministerio Público dijo que lo conoció el día que juró a dicho cargo, en el 2019.

“Las únicas veces que me reuní con él fue solo por temas de trabajo. Nunca me encontrarán una foto con él. No conozco a su familia (...) y no hay amistad alguna”, remarcó.

En otro momento, también aseguró no conocer a José Luis Cavassa, exoperador político de Podemos Perú y quien habría influido en el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que Ávalos sea elegida como fiscal suprema. “El tema no es de ahora sino del 2014, donde dicen que fui favorecida. Eso es un refrito”, puntualizó.

