El exasesor de Keiko Fujimori, Pier Figari, señaló que sus opiniones publicadas en redes sociales no demuestran que exista ningún riesgo de obstaculización hacia la justicia y aseguró que no piensa solicitar asilo político para evadir la investigación que se le sigue por el presunto lavado de activos en las campañas presidenciales de Fuerza Popular, en el marco del caso Odebrecht.

“Lo que he hecho es tener una cuenta de Twitter y decir que soy prisionero político pero nunca digo que me voy a ir del país, yo quiero salir porque soy inocente. Soy un asesor en temas de comunicación, se dice que soy el brazo político. Tengo el derecho de ponerme ‘prisionero político', pero eso no es un llamado a que me presten atención, a mí no se me va a ocurrir pedir un asilo”, señaló durante su intervención en la audiencia judicial en la que se evaluó el pedido del Ministerio Público para ampliar por un plazo de 12 meses la orden de prisión preventiva en su contra.

El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, había indicado en la misma audiencia que los comentarios hechos por Figari en redes sociales representan un “riesgo procesal” pues "el propio investigado no ha internalizado que está ante un proceso ordinario penal”.

Al respecto, Pier Figari aseguró que está dispuesto a dejar de mencionar la investigación en su contra para conseguir su libertad y solicitó que su caso sea evaluado bajo un criterio humanitario dado que estaría expuesto a un posible contagio de coronavirus (COVID-19)

“Si la fiscalía quiere que no lo mencione en redes, pues lo hago, pero en estas condiciones estoy expuesto a morir. La Corte Interamerciana de Derechos Humanos ya lo ha dicho, estamos en una pandemia esto no se trata sobre si soy una persona fuerte o débil. Todos los presos somos vulnerables [al COVID-19]”, indicó.

Luego de que Figari hiciera uso de la palabra, el juez Víctor Zúñiga suspendió la sesión y anunció que resolvería la solicitud de la Fiscalía dentro de los plazos legales.

Pier Figari se encuentra actualmente en el penal Castro Castro cumpliendo una orden de 18 meses de prisión preventiva, la cual finaliza el próximo 14 de mayo.