Con 106 votos a favor, el pleno del Congreso aprobó la devolución de los fondos de los aportantes y exaportantes a la ONP. Las bancadas que apoyaron la propuesta por unanimidad fueron Alianza para el Progreso, Frepap, Unión por el Perú, Podemos Perú, Somos Perú y Acción Popular.

También se registraron 13 votos en contra y 15 abstenciones. La norma fue exonerada de segunda votación con 106 votos.

El presidente de la Comisión de Economía, Anthony Novoa (Acción Popular) sustentó el texto final y resaltó la necesidad de atender las demandas de la población en el marco de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Asimismo, señaló que “el objeto de la presente ley es establecer un régimen especial facultativo para la devolución de los aportes de los aportantes activos e inactivos del decreto ley 19990 del Sistema Nacional de Pensiones”.

Iniciado el debate, el congresista Ricardo Burga (Acción Popular) expresó su preocupación respecto a las cifras reales y cómo será la devolución de los aportes.

“Me preocupa que este dictamen no recoja un problema que la propia norma de creación de la ONP lo establece, acá la ONP se crea no como aporte sino como contribución, por lo tanto, esto viene a ser un tributo y esto es un aporte social, es un fondo común, no es un fondo individual, que sí lo tiene la AFP”, dijo.

El legislador Diethell Columbus (Fuerza Popular) criticó la falta de sustento del proyecto respecto a cifras y anunció que su agrupación ha presentado una nueva alternativa basada en el “cuánto, el cómo, el de dónde” para los aportantes y exaportantes de la ONP.

Finalmente, la congresista María Teresa Céspedes (Frepap) señaló que los “hermanos de la ONP necesitan un monto digno” y que no se puede ser “inhumanos” respecto a la cantidad de dinero que se les debe devolver.

“Saludo que se que se haya acogido la propuesta de aumentar como mínimo una UIT para todos los más de 4 millones de aportantes, exaportantes sin ninguna restricción de edad ni de años de aporte porque la crisis económica afecta sin hacer diferencia de edad o de año de aporte”, refirió.

Tras más de cinco horas de debate, la congresista Martha Chávez (Fuerza Popular) presentó una cuestión previa para que la votación de cada uno de los artículos del proyecto sea de forma separada; sin embargo, esta iniciativa no obtuvo el respaldo de las bancadas.