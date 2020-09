El pleno del Congreso votó en contra de la moción de censura contra la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva. La iniciativa se rechazó con 73 votos y tuvo 46 posiciones a favor y tres abstenciones.

Durante el debate, el vocero de Fuerza Popular, Diethell Columbus, cuestionó el contenido de la moción y señaló que esta debería “obedecer a una estructura que vaya de la mano entre el planteamiento y la conclusión”.

“Si uno lee, lamentablemente la moción no se está explicando mucho. Es más, los argumentos políticos que se han dado el día viernes difieren de lo que se está pidiendo hoy día, y me resisto a creer que hoy lo que se quisiera es no pensar en el bienestar del país sino hoy lo que se quisiera es la cabeza de la ministra de Economía, como un premio consuelo", sostuvo.

A su turno, el portavoz de Podemos Perú, Daniel Urresti, precisó que “que se quede o no” la titular de Economía “es un tema secundario”, ya que quien dirige la política económica del país es el presidente Martín Vizcarra.

“Que se quede o no la ministra de Economía es un tema secundario y ¿sabe por qué presidente Vizcarra? Porque usted es el que dirige la política económica. Cuando vamos a las ánforas no elegimos a una ministra de Economía para que durante los siguientes cinco años decida y priorice cuáles son las actividades económicas, cuál es el plan económico que puede beneficiar al Perú, es usted señor Vizcarra quien tiene la visión de qué se debe realizar para mejorar la economía”, refirió.

El vocero del Partido Morado, Francisco Sagasti, precisó que sí existen deficiencias en la gestión del Ministerio de Economía, pero no es pertinente un cambio de ministra.

“Hay que criticar a la ministra y ¿cuáles son las principales críticas? Falta de conexión con la ciudadanía y en eso estamos de acuerdo. Desgraciadamente el MEF por mucho tiempo ha sido un bastión de técnicos, tecnócratas que se han preocupado por la macroeconomía, pero, como dicen muchos de ustedes queridos colegas, con razón, les ha faltado calle, les ha faltado -como decía una colega vocera de otro partido- caminar por todo el Perú”, dijo.

La moción presentada contra la ministra de Economía fue por el programa Reactiva Perú, que excluye del ámbito de su cobertura a las MYPES y beneficia principalmente a las grandes empresas. Además, cuestiona que algunas de las beneficiadas están involucradas en procesos penales por presuntos actos de corrupción.

Otro de los argumentos fue que la reactivación económica no ha considerado al sector agrario, sobre todo a las unidades productivas de agricultura familiar encargadas de llevar alimentos de primera necesidad a más del 80% de familias peruanas.