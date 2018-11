Poder Judicial reitera pedido al Congreso para hacer efectiva condena contra Edwin Donayre

Síguenos en Facebook

El Poder Judicial comunicó, a través de su cuenta oficial de Twitter, que reitera el pedido al Congreso de la República para que se haga efectiva la condena de cinco años y seis meses contra el congresista de Alianza para el Progreso Edwin Donayre.

"Poder Judicial reitera al Congreso de la República autorizar la efectividad de la condena de cinco años y seis meses impuesta al congresista Edwin Donayre Gotzch por el delito de peculado en agravio del Estado. Lea resolución", dice el tuit del mencionado poder del Estado.

El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, envió al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, copias certificadas de la sentencia emitida por la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima.

En los documentos se pide el levantamiento de inmunidad parlamentaria a Edwin Donayre para que se haga efectiva la condena de cinco años y seis meses por haber cometido el delito de peculado en agravio del Estado por la acción de apropiarse de manera ilícita del combustible que estaba destinado en el 2006 a la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur.

La resolución señala que la devolución del expediente del congresista de APP por parte de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, que preside la legisladora aprista Luciana León no tiene sustento legal.

"No existe sustento legal que ampare tal devolución (del expediente), menos aún si no se ha tenido en cuenta que en el fundamento quince del pedido realizado el once de setiembre se indicó que la sentencia debía ejecutarse", se lee en el documento.