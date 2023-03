El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional realiza audiencia de requerimiento de impedimento de salida del país por 36 meses contra Jorge Hernández Fernández, el Español.

Recordemos que ‘El Español’ recuperó su libertad al cumplirse los 10 días de detención preliminar que se dictó en su contra por el presunto delito de organización criminal. La medida inició el 7 de marzo y culminó el 16.

“El Español”: Jorge Hernández afirma que le dio 65 mil soles al excomandante de la PNP Raúl Alfaro (VIDEO)

Jorge Hernández, alías “El Español”, afirmó durante una entrevista con Milagros Leiva, que le dio un sobre con 65 mil soles a Raúl Alfaro. Este encuentro se llevó a cabo en la casa del exgeneral de la PNP, ubicado en el distrito de La Molina.

“Es verdad, pero como le digo estaba todavía en investigación (...) se lo di en la mano, en la casa de La Molina”, expresó Jorge Hernández, alías ‘El Español’.

“Va a salir algo. Yo no me escondo, no me escapo, no me fugo, aquí estoy”, sentenció Jorge Hernández Fernández.