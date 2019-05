Poder Judicial revisará el próximo miércoles recusación a jueces del caso Keiko Fujimori

Síguenos en Facebook

El próximo 5 de junio, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revisará la recusación que presentó el procurador de lavado de activos Miguel Sánchez en contra de dos jueces supremos de ese tribunal, que resolverá la casación contra los 36 meses de prisión preventiva de Keiko Fujimori.

La intención de la defensa del Estado para los casos de lavado de activos es apartar a los magistrados supremos Aldo Figueroa y Sabina Chávez Mella, con el fin de que no participen en la decisión que tomará el supremo tribunal en el pedido de Fujimori, recluida en el penal Anexo de Chorrillos desde noviembre del 2018.

La historia

La hija del expresidente Alberto Fujimori es acusada de recibir presuntos aportes de la empresa Odebrecht para su campaña electoral en el 2011.

La sala es integrada además por Iván Sequeiros, Hugo Príncipe y el magistrado provisional Jorge Castañeda Espinoza, quien reemplaza al juez César San Martín, que se inhibió en este proceso.

Según fuentes judiciales, ante la recusación, Figueroa y Chávez Mella cumplieron con presentar sus descargos ante sus pares en el plazo de tres días que se les asignó.

Sin embargo, los voceros no adelantaron el contenido de los argumentos que esgrimieron cada uno de los jueces y tampoco indicaron si Figueroa y Chávez Mella habían resuelto apartarse o no del caso. Lo cierto es que la sala suprema se reunirá el miércoles próximo a las 8:30 a.m. para revisar la documentación que entregaron los magistrados.

Las razones

El pasado 10 de mayo, el procurador Miguel Sánchez sostuvo que Aldo Figueroa fue salvado por la bancada de Fuerza Popular de una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Aquella vez, dijo Sánchez, se le cuestionó por mantener nexos con la presunta organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, que lideraba el expresidente de la Corte del Callao Walter Ríos.

Solicitud de inhibición

Antes de la recusación presentada por el procurador Sánchez, el fiscal del Equipo Especial José Domingo Pérez había mostrado su incomodidad ante la presencia de Figueroa y envió un oficio al coordinador Rafael Vela Barba en el que le explica la importancia de que Figueroa y Víctor Rodríguez se inhiban de ver el recurso presentado por la lideresa de Fuerza Popular.

En el documento, Pérez afirma que Figueroa y Rodríguez están involucrados con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la cual también sería cercana a la organización fujimorista.

“De las declaraciones de los colaboradores eficaces se evidencia que formarían parte de la organización criminal Aldo Figueroa, Víctor Rodríguez y Pedro Chávarry”, dice Pérez en el escrito que envió aquella vez a Vela Barba.

Cifra

7 meses de prisión preventiva cumplirá Keiko Fujimori este viernes 31 de mayo.