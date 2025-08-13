El controvertido precandidato presidencial colombiano, aliado del mandatario Gustavo Petro y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, se atribuyó en su red social X el izamiento de la bandera de su país en la isla Chinería (Loreto), ubicada en territorio peruano.

En dicha red social Quintero se presenta como “próximo presidente de Colombia” y, a modo de propuesta electoral, señala “Cerrar el Congreso, llamar a constituyente, resetear la política”.

Este polémico personaje es objeto de duras críticas en su país por sus temerarias afirmaciones, como acusar a “golpistas” de la muerte del senador Miguel Uribe, “para desestabilizar el país y hacer un golpe de estado al presidente Petro”.

NOTORIEDAD. En opinión de la periodista colombiana María Alejandra Trujillo, Daniel Quintero busca consolidarse como candidato y parte de su campaña es la colocación de la bandera en el suelo peruano.

“Esto es nada más ni nada menos que parte de su estrategia para consolidarse como el candidato de la izquierda en los próximos cómics presidenciales”, sostuvo en Exitosa.

En el video que publica y donde se le observa colocar la bandera de su país en Perú, señala que “El ejército peruano violó la soberanía colombiana al retirar la bandera de nuestro territorio”.

Incluso escribe; “Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia”.

Frente a esta actitud, la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular), anunció que presentará una moción para que el pleno del Congreso lo declare como persona no grata.

TOPÓGRAFOS. En un nuevo acto hostil, dos ciudadanos colombianos que realizaron mediciones topográficas en la isla Chinería, sin autorización del Estado peruano, fueron detenidos ayer por la Policía Nacional del Perú.

Según la Policía los intervenidos portaban GPS satelital y no el teodolito tradicional. Aseguraron que cumplieron labores de demarcación para una constructora de su país