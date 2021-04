Texto de Sofía López y Gabriel Mazzei

Hoy es el último día en que las organizaciones políticas tendrán autorización para sus actividades de cierre de campaña con miras a las Elecciones generales de Perú de 2021. Sin embargo, la última semana fue la oportunidad para que ofrecieran una lluvia de propuestas demagógicas y, en muchos casos, inviables, en un intento por conseguir más adhesiones.

En efecto, algunos candidatos presidenciales han formulado promesas tales como comprar deudas ajenas, pagar papeletas, entregar bonos masivos, desactivar instituciones -sin seguir los procedimientos regulares- y hasta aplicar medidas el mismo 28 de julio que juren al cargo, por la tarde.

COMPRADORES

Un ejemplo de esto es César Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), quien para reforzar la seguridad ciudadana ofrece contratar a 100 mil reservistas del Ejército. “Estarán comandados por la Policía Nacional y patrullarán las calles”, asegura.

Otra propuesta polémica de Acuña es comprar la deuda de 5 millones de peruanos para poder “salvar su economía”. Para ello, invertiría 35 mil millones en la adquisición de obligaciones por créditos de consumo, tarjetas de crédito, deudas de pequeñas y medianas empresas, entre otras.

A esto se suma su planteamiento de un bono de 600 soles para 5 millones de familias durante un año, el que implicaría un gasto de 36 mil millones de soles.

Pero Acuña no está solo en la propuesta de bonos. Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú (JP), afirma que un eventual gobierno suyo tiene previsto el pago de dos nuevos bonos universales para agosto y setiembre, con recursos destinados por 15 mil millones de soles.

Además, en su Plan Chamba incluye garantizar crédito barato para micro y pequeñas empresas bajo el esquema de Reactiva Perú. Este programa costaría la friolera 30 mil millones de soles.

Mendoza también propone controlar las tasas de crédito, revisar las exoneraciones a las grandes empresas exportadoras y universalizar Pensión 65 para que llegue a la zonas rurales. Solo lo último costaría 9 mil millones de soles.

Quien se plegó al modelo de ‘compra de deuda’ es Julio Guzmán (Partido Morado), quien tras reunirse con gremios de transportistas urbanos de Lima y Callao les prometió “solventar” sus papeletas a cambio de que cumplan con los protocolos contra el COVID-19.

Aunque Guzmán refirió que revisaría “todas las papeletas”, no especificó cuáles se pagarían, cuánto se invertiría ni de dónde saldrían los fondos necesarios.

VACUNAS

Yonhy Lescano (Acción Popular), por su parte, insiste en que los laboratorios internacionales entreguen sus fórmulas para que la vacuna contra el nuevo coronavirus pueda producirse en nuestro país. “Yo ya le he dicho al señor Sagasti que si no hay vacunas, se hagan acá, pero no acoge el pedido”, reclama.

A su turno, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) ha formulado un mar de promesas y asegura que todas las cumplirá el día que asuma el poder: el 28 de julio.

El aspirante afirma que esa fecha, a las 2:00 de la tarde, viajará a Estados Unidos para traer 40 millones de vacunas, expulsará a Odebrecht e incautará los “peajes corruptos”.

Como si no fuera suficiente, también dijo que ese día traerá tablets al Perú y estampará su firma para que Alto Trujillo -en La Libertad- se convierta en un distrito.

¿SEGURIDAD?

Para garantizar la protección de los ciudadanos, Alberto Beingolea (PPC) propone que los delincuentes primarios con mayores penas acaban en el penal de Challapalca.

“No se debe permitir lo que hoy ocurre en la penitenciaría peruana, que entran mansitos y salen como avezados criminales, eso nunca más”, aseguró el pepecista.

Asimismo, recientemente Beingolea se manifestó a favor de modificar algunos artículos de la Constitución en el aspecto político.

“Tenemos que aclarar conceptos como la bicameralidad y el voto voluntario”, dijo en una conferencia de prensa.

En ella también fue consultado por la posibilidad de indultar al expresidente Alberto Fujimori. “No me temblará la mano para indultar a cualquier peruano que tenga las condiciones para recibir la gracia presidencial”, sentenció.

Sin embargo, aclaró que si tal prerrogativa se trata de una cuestión, “no cuenten conmigo”.

En tanto, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, ha propuesto la desactivación del Tribunal Constitucional (TC) bajo el argumento de que este, a su juicio, resuelve “de espaldas al pueblo”.

En esa línea, planteó que los jueces y fiscales sean escogidos en un proceso electoral. “El Congreso hoy aprueba normas por lo que dice la calle, pero este Gobierno va al TC y este falla en contra del pueblo. Vamos a desactivar en el acto el TC y el tribunal siguiente tiene que ser elegido por mandato popular, así como todos los jueces y fiscales”, asevera Castillo.

ANÁLISIS

En diálogo con Correo, el analista político Luis Nunes refirió que en las semanas previas a las elecciones generales los candidatos presidenciales, con el único fin de obtener más votos, hacer promesas “que no tienen ningún sustento en la realidad, ya sea porque lindan con la ilegalidad o no se pueden ejecutar en un corto o mediano plazo”.

“La ciudadanía quiere propuestas tangibles que le ayuden a salir de su mala situación económica, y también temas como salud pública. Somos el peor país del mundo en el manejo de la pandemia, según el Financial Times, pero no he escuchado a ningún candidato pronunciarse sobre este asunto”, criticó Nunes.

Asimismo, cuestionó planteamientos de candidatos tales como acabar con la pandemia para fin de año, cambiar la capital del país a otra ciudad o traer las vacunas en un solo avión.

“Son propuestas que subestiman a la población que busca respuestas concretas en salud, economía y educación. Estas propuestas son una falta de respeto al elector”, subrayó el analista.

Nunes, asimismo, expresó su preocupación debido a que ningún candidato llega por lo menos al 20% de respaldo en las encuestas.

“Quien gane y ocupe el sillón presidencial ni siquiera contará con los denominados ’100 días de luna de miel’, ya que tendrá que afrontar los problemas diarios de la ciudadanía. También hay que ver la conformación del próximo Congreso. No es un panorama alentador para el próximo quinquenio”, añadió.

