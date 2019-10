¿Por qué se allanó la casa de playa de la expareja de Alan García?

Síguenos en Facebook

La explosiva confesión ofrecida ante la Fiscalía por Luis Nava Guibert, secretario de Alan García, tuvo una consecuencia inmediata en los predios judiciales. Los fiscales del Equipo Especial "Lava Jato", resolución en mano emitida por la jueza María de los Ángeles Álvarez, allanaron, previo descerraje, la casa de veraneo de Roxanne Cheesman, pareja del fallecido expresidente, en la playa Los Cocos, distrito de Asia, al sur de Lima.

El derrotero de la diligencia fue la información entregada por Nava Guibert a fines de setiembre a los fiscales, según la cual en varias ocasiones vio reunirse a García con el exdirectivo de Odebrecht Jorge Barata en un local político del Partido Aprista. El hombre de confianza de García reveló que vio en diversas ocasiones a Barata portando una lonchera cuando visitaba al expresidente. Luego supo, dijo, que tales loncheras contenían fajos de dólares en efectivo para su jefe.

Otro dato proporcionado por Nava tiene relación con la casa allanada ayer. Alrededor de las 8 de la mañana, los fiscales adjuntos Larry Rengifo y Meryl Huamán, con el respaldo de agentes de la División de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional, llegaron a la vivienda situada en la manzana C, lote 3, de la Asociación Civil Club Los Cocos, en el distrito de Asia, provincia de Cañete, al sur de Lima.

La resolución del Poder Judicial ordenaba la incautación de la posible documentación que hubiera en la casa de Cheesman, equipos de cómputo y datos que contengan información contable y/o administrativa que pueda dar luces sobre la ruta del pago de sobornos de Barata al exjefe de Estado, con o sin intermediación de Luis Nava, según se lee en el documento difundido por IDL-Reporteros.

Dicha medida, dictada por la jueza Álvarez Camacho, tiene una duración de 48 horas. La diligencia de ayer concluyó a las 2 y 30 de la tarde luego de seis horas de trabajo en el inmueble.

Fiscal

En tanto, al culminar el allanamiento, la fiscal adjunta Huamán refirió a la prensa que estuvo pendiente en las afueras del inmueble de Roxanne Cheesman.

La propietaria se encuentra en Miami, Estados Unidos, según informó su abogado, Ronald Contreras. "Nos hemos constituido aquí en el domicilio de la señora Cheesman para ejecutar una medida de allanamiento de descerraje con fines de búsqueda de pruebas en el domicilio", refirió.

"La diligencia -agregó- se llevó a cabo de manera regular con la presencia desde el inicio hasta el final del administrador, el señor Arias, y antes de iniciar la diligencia se hizo presente el abogado de la señora Chessman, Ronald Contreras Álvarez, a quien se le notificó el acta de la resolución del Segundo Juzgado. Se nos brindó todas las facilidades".

Defensa

De otro lado, Contreras, defensa de Cheesman, cuestionó que miembros del Equipo Especial "Lava Jato" hayan allanado un inmueble en el balneario Los Cocos de quien fue pareja del expresidente Alan García. Puntualizó que su defendida “no tiene calidad de nada” en la carpeta fiscal.

“La fiscal (Meryl Huamán) me manifestó que Roxanne Cheesman no tiene calidad de testigo ni de investigada; por lo tanto, no sé. ¿Cómo van a allanar un domicilio de una persona que no es ni testigo ni investigada?”, indicó a Canal N.

Contreras reiteró que la vivienda allanada “en ningún momento” estuvo a nombre de Alan García y aseguró que Cheesman compró la propiedad con su propio dinero. “No tiene nada que ver en este tema su expareja”, manifestó.

Por la noche se supo que el equipo de fiscales incautó en la casa de Los Cocos un supuesto manuscrito del empresario pesquero Óscar Peña Aparicio, propietario de la compañía pesquera LSA Enterprises Perú S.A.C. y conocido como "El rey de la pesca negra".

Asimismo, habría sido hallado una tarjeta de presentación de un personaje cuya identidad guarda en reserva la Fiscalía.