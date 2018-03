Respuestas de PPK no aclararon dudas de la comisión “Lava Jato”

Fueron siete largos meses de espera, pero esa gran expectativa solo aumentó la decepción que sus respuestas generaron. Tal como estaba programado, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), recibió en Palacio de Gobierno a los miembros de la comisión “Lava Jato”, quienes -sin embargo- salieron defraudados de dicha diligencia.

Y es que si bien el Mandatario respondió aproximadamente 100 preguntas, los integrantes de dicho grupo parlamentario no escucharon algo que aclarase los vínculos entre el Mandatario y Odebrecht, o abonase en algo a la investigación que desarrollan.

Todo comenzó aproximadamente a las 9:30 a.m. de ayer, cuando los seis legisladores de “Lava Jato” llegaron a Palacio para la diligencia, acompañados de Yeni Vilcatoma, cuyo ingreso no permitieron por no ser parte de dicha comisión.

ES UN INVENTO

A su salida de la casa de Pizarro, siete horas después, Mauricio Mulder (APRA) fue uno de los más severos críticos de las respuestas que ofreció Kuczynski Godard, pues no dudó en enfatizar que la diligencia no sumó en nada a las pesquisas.

En declaraciones a la prensa, el legislador detalló que el Mandatario solo repitió anteriores posturas, como el argumento de que cuando asumió altos cargos públicos encargó Westfield Capital, su empresa unipersonal, a su exsocio Gerardo Sepúlveda y que entonces aplicó el mecanismo de la “Muralla China”, es decir, que no se le comunique nada sobre las gestiones en dicha firma.

“Las respuestas son respuestas demasiado obvias. Mantiene una posición negacionista. Ha reconocido algunas cosas: dijo que había estado en una oportunidad en el edificio de Odebrecht (...). No estoy conforme. La verdad, sigo pensando que ese truco de la ‘Muralla China’ no existe; ese es un invento. Una persona que tiene una empresa se tiene que responsabilizar por su empresa”, comentó.

Mulder agregó que los abogados del gobernante -detalló que fueron tres- impidieron que el Presidente respondiera algunas preguntas y obstaculizaron la declaración.

Señaló, por ejemplo, que los defensores no permitieron que se trate el tema electoral y el de la embajadora de Perú en el Reino Unido, Susana de la Puente, quien según Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht, recibió un aporte de $300 mil para la campaña de PPK en el 2011.

En la misma línea, Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) sostuvo que el Mandatario “no ha dicho nada más de lo que ya se sabe”, pese a que demostró una buena voluntad.

“Ha reconocido, él mismo, que la empresa Westfield es, en el fondo, una cuenta corriente. Ahí no puede haber ‘Muralla China’, en una empresa que no tiene casi actividades; ni siquiera tiene personal en planilla”, remarcó.

A su turno, Karina Beteta sostuvo que Pedro Pablo Kuczynski perdió la oportunidad de “esclarecer muchas de las interrogantes que le han formulado”, debido al actuar de sus asesores y de sus abogados.

“Lamentablemente, (también) el congresista Gilbert (Violeta) hizo el papel de abogado; a cada rato interrumpía y eso nos ha demorado mucho”, refirió.

CERRADA DEFENSA

En claro contraste, Violeta, vocero de la bancada de Peruanos Por el Kambio (PPK), afirmó que el jefe de Estado esclareció todas las dudas y dejó claramente establecido que no tuvo nada que ver con Westfield cuando ejerció altos cargos públicos.

“El presidente Kuczynski ha tenido muchísima paciencia en responder todas las preguntas de los parlamentarios, en algo de ocho horas que ha tomado este interrogatorio. Incluso, cuando le pidieron si era necesario suspender, él dijo que no, que él prefería que fuésemos adelante. Y al final, cuando se le dijo a los congresistas si alguien tenía alguna pregunta más que realizar o alguna duda, nadie levantó la mano y terminó el interrogatorio”, puntualizó Violeta.