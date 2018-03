PPK sobre posible vacancia: "Esto sería un golpe de Estado"

Síguenos en Facebook y YouTube

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski aseguró que el pedido de vacancia presentado en el Congreso no tiene sustento y que si prospera "sería un golpe de Estado".

"Yo no creo que va a pasar (la vacancia), pero sería un golpe de Estado", dijo a Trome.

Además, se refirió a su vicepresidente Martín Vizcarra, quien no ha aclarado si renunciaría en caso PPK deje el cargo. Afirmó que cuando hablaba de traidores dentro del Gobierno no se "refería a nadie en particular".

"He hablado con él hace quince días. Yo le dije: ‘Oye, tú tienes que apoyar, ¿no?’", señaló el mandatario.

"Buen gobierno"

El jefe de Estado, que afronta un segundo pedido de destitución, afirmó que está haciendo un buen trabajo pues hay proyectos en todas las regiones.

Kuczynski considera que está "muy conectado con el pueblo", pero que su mala situación en las encuestas se debe a la influencia de un sector de la prensa y el Congreso.

PPK hizo una autocrítica de lo que va de su gobierno y señaló que ha "subestimado las intenciones de mis adversarios".

No se arrepiente

En cuanto al indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía 25 años de cárcel por asesinato, secuestro y corrupción, aseguró que no se arrepiente de su decisión.

También aseguró que los congresistas cercanos a Kenji Fujimori apoyarán que siga en el cargo.

Interrogado sobre lo que haría en caso fuera vacado, indicó: "Me quedaré aquí a hacer mi gimnasia y escribir mis libros".