​PPK tras renunciar a la presidencia: “No estoy en el botadero y seguiré trabajando por el Perú” (VIDEO)

Pedro Pablo Kuczynski envió un fuerte mensaje desde las afueras de su vivienda de San Isidro, todo ello tras haber presentado su renuncia a la presidencia del Perú.

Tras la difusión de los denominados 'kenjivideos' con los que se demostraría el intento de comprar votos para así evitar la vacancia presidencial, Pedro Pablo Kuczynski presentó su renuncia.

Horas después, partidarios se presentaron en las afueras de la vivienda de Pedro Pablo Kuczynski, ubicada en la calle Choquehuanca de San Isidro, por lo que PPK salió a enviar su primer mensaje tras su renuncia: "Mañana estaré fuera del Gobierno, pero seguiré trabajando para el Perú, déjenme trabajar todos los días del año por el Perú", se le escucha decir.

Pero eso no fue todo. PPK también habló fuerte de sus opositores: "Ellos creen que me han tirado al botadero, yo no estoy en el botadero, yo soy el Fénix que te defiende a ti pueblo peruano", sostuvo.