El congresista César Combina (Alianza para el Progreso) presentó semanas atrás una iniciativa que permite el retiro del 100% de aportes de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), que a su juicio, “es de forma integral” y no afecta al Sistema Privado de Pensiones ni a sus afiliados.

“Las iniciativas tomadas por el Poder Ejecutivo y por el Congreso han resultado siendo parches a un sistema de pensiones en crisis, que ha terminado el día de hoy con 1.9 millones de peruanos sin pensión, la cual pensamos cambiar”, alegó el legislador a Correo.

Cabe destacar que Elio Sánchez, superintendente adjunto de AFP de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) sostuvo que iniciativas similares a la del apepista, como la del legislador José Luna, ha dejado a más de dos millones de personas sin pensión por normas promulgadas por el Parlamento.

Precisamente, le consultamos a Combina sobre la diferencia de su iniciativa con la de Luna y dijo que el suyo es más técnico.

“De que serviría generar retiro de 100% para exaportantes cuando todos los jubilados actuales y los aportantes se pueden quedar sin pensión. Tenemos que dar leyes generales que beneficien a las mayorías y también sean técnicas focalizando a los beneficiarios”, manifestó.

Asimismo, dijo que su propuesta también plantea la posibilidad de realizar aportes voluntarios.

“En este punto tenemos que reconocer que en el Perú la mayoría de peruanos no tiene estabilidad laboral y, por tanto, vamos a permitir que todos los peruanos inclusive los independientes y los informales puedan realizar cualquier tipo de aporte voluntario a su fondo para de esta forma garantizar que siga creciendo en favor de su pensión futura”, señaló.

Agregó que su iniciativa busca incluir un punto del Impuesto General de las Ventas como aporte. “Y ello genera una verdadera revolución que permitiría que todos los peruanos puedan garantizar su fondo de pensiones. No podemos pensar solo en un sector excluyendo al resto por otro lado no podemos garantizar una ley general que no sea focalizada”, dijo.

Sobre el retiro del 100% de aportes de la AFP, dijo que su proyecto genera un beneficio directo y rápido para 2.2 millones de personas y, de esa manera, “más adelante se abre la posibilidad de que los otros 431mil aportantes que tienen entre S/12 900 y más de 1 millón de soles busquen un camino similar, pero con una ley focalizada específicamente para ellos”.

Respecto al seguro de invalidez dijo que no debe ser eliminado, pero explicó que debe quedar claro que, en el contrato entre el asegurado y la empresa, la AFP es el intermediario y no existe un conocimiento real de las condiciones.

“La competencia libre entre las aseguradoras, la información adecuada y el conocimiento por parte del trabajador hará que voluntariamente los trabajadores decidan si adquirir o no este seguro, que definitivamente los beneficia pero termina siendo una deducción obligatoria sin conocimiento específico de las condiciones del contrato”, manifestó.