La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, consideró una “buena decisión” que el Gobierno haya pedido la renuncia del hasta el lunes ministro del Interior Cluber Aliaga quien solo permaneció 5 días en el cargo, al manifestar que Aliaga no era la persona adecuada para liderar el referido ministerio, debido a que se había expresado en contra de las políticas que venía implementando la gestión de Francisco Sagasti.

“Es una buena decisión por parte del Ejecutivo de cambiar a la persona que sin duda fue la incorrecta, que no se escogió de manera adecuada, porque no puedes poner al frente de un ministerio tan sensible a alguien que no comparte el enfoque del Gobierno”, sostuvo en diálogo con Canal N

Mirtha Vásquez indicó que la situación que vive el país hace que el Gobierno elija a quienes que no son los adecuados para ocupar cargos ministeriales. Lamentó, en ese sentido, las constantes renuncias en el Ministerio del Interior que ha tenido a ocho titulares solo en el 2020.

“Yo creo que en este caso particularmente hay que entender, que la premura del tiempo de un Gobierno que ingresa en una circunstancia de emergencia, a veces, hace escoger a una persona que no es la más correcta”, señaló.

“En los últimos tiempos hemos tenido, unos cambios abruptos de sobre todo de ministros del Interior. [Esto] nos demuestra que somos un país que tenemos un problema en temas de gobernabilidad”, añadió.

Presidenta del Congreso consideró una buena decisión cambiar a ministro del Interior Cluber Aliaga.

Este lunes, Cluber Aliaga presentó su carta de renuncia al cargo de ministro del Interior tras apenas cinco días en funciones. Con esto, se convirtió en el segundo titular del sector con menos tiempo desde el gobierno de transición de Valentín Paniagua. El primer puesto lo ocupa Gastón Rodríguez con tres días, en la gestión de Manuel Merino.

En lugar de Aliaga, el abogado José Elice Navarro juró como nuevo ministro del Interior. El exoficial mayor del Congreso se desempeñaba desde noviembre como secretario general del Despacho Presidencial, tal como lo oficializó la resolución suprema N° 214-2020-PCM, firmada por el presidente Francisco Sagasti y la titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez.

VIDEO RECOMENDADO

Violeta Bermúdez aseguró que ella le pidió la renuncia a Cluber Aliaga antes de la 1 p.m. del lunes.

Violeta Bermúdez aseguró que ella le pidió la renuncia a Cluber Aliaga antes de la 1 p.m. del lunes.