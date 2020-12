La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, destacó la importancia de que se debatan las mociones que han planteado la creación de una comisión que investigue las muertes de dos manifestantes durante las protestas contra el gobierno de Manuel Merino a mediados de noviembre.

En una entrevista a Radio Santa Rosa, la legisladora señaló que este grupo de trabajo permitiría establecer la responsabilidad de los congresistas que podrían tener alguna responsabilidad en estos decesos, incluyendo al extitular del Parlamento.

“Respecto a (Manuel Merino), hay varias mociones presentadas para la investigación. Espero que en los próximos plenos que tenemos desde mañana se pueda tener, así como se reclama que se metan temas importantes como la ONP [...] también hay que priorizar la creación de esta comisión para que empiece a trabajar rápidamente”, indicó.

Vásquez pidió, en esa línea, que los legisladores en la Junta de Portavoces puedan llegar a un acuerdo para incluir las mociones en la agenda del pleno.

“Haría un llamado a mis colegas para que prioricemos ese tema. Depende de la Junta de Portavoces. Es un tema importante que hay que poner de relevancia, dadas las circunstancias que hemos vivido y lo dolido que está el país al respecto”, añadió.

Según el portal web del Congreso, hay diversas mociones presentadas para que se pueda crear una comisión investigadora multipartidaria para determinar responsabilidades tras las muertes de Bryan Pintando e Inti Sotelo en las manifestaciones contra el régimen de Manuel Merino el pasado 14 de noviembre.

Desafuero de Humberto Acuña

En otro momento, Mirtha Vásquez aseguró que ya inició el procedimiento para desaforar al congresista Humberto Acuña, de Alianza Para el Progreso (APP), sentenciado en segunda instancia a tres años de prisión suspendida y a una inhabilitación para asumir cargos de carácter público por ese mismo plazo.

“Estamos ya por poner en consideración del Consejo Directivo (el caso de Humberto Acuña). Ahí hay un problema de procedimiento que es lo que está demorando, pero está en camino. Estamos muy interesados en que esto realmente se concrete. Hay que dar señales claras”, precisó tras comentar que el 13 de noviembre el Poder Judicial remitió al Parlamento las condenas contra el congresista de APP.

Cabe recordar que Humberto Acuña preside la Comisión de Presupuesto, la cual estuvo a cargo de liderar las conversaciones con el Ejecutivo durante el debate para la aprobación de las leyes de presupuesto y endeudamiento para el año 2021.

“Hay un procedimiento. A mí también me parecía totalmente ilógico hacer toda esta suerte de pedidos e informes, pero es lo que está en el reglamento y no nos alcanzaba el tiempo para sacarlo (de la comisión) y emitir una resolución antes que pueda terminar el proceso de ejecutar el acuerdo (con el Gobierno sobre el presupuesto)”, añadió.

Mirtha Vásquez también aseguró que ha pedido prudencia a sus colegas, como al presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade (APP), desde donde se está promoviendo la aprobación de una reforma constitucional para instaurar un Parlamento bicameral para el 2022.

“Acabamos de tener un referéndum donde la gente no quiere esta modificación. Siente desconfianza. Este Congreso está absolutamente deslegitimado. Vuelvo a hacer un llamado a la prudencia, porque avanza muy rápido la Comisión de Constitución con este asunto. En algún momento el congresista Chehade me ha dicho para llevarlo adelante y he pedido prudencia”, concluyó.

