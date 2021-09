La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, dijo que no puede existir “pacto” o “arreglo” en torno a casos de violencia contra la mujer porque esta forma de agresión constituye una grave afectación a los derechos fundamentales de la persona.

“No hay pacto, no hay arreglo con la violencia; es una regla de oro, pues debemos proteger a los más vulnerables”, sostuvo desde Tacna en donde realizó encuentros con autoridades locales y jueces de paz de la zona.

La también titular de la Corte Suprema detalló que el Poder Judicial viene realizando capacitaciones para potenciar las fortalezas de los jueces de paz y explicó que se les facilitará tutoriales para que dicten de manera adecuada sus resoluciones, en especial lo que concierne a medidas de protección en casos de violencia contra la mujer

“Ustedes son el bastión fundamental y necesario como sistema de justicia porque imparten justicia comunal con la sabiduría de nuestros ancestros y los valores que ha forjado la comunidad para vivir en una sociedad de paz”, manifestó.

Las declaraciones de la presidenta del Poder Judicial se producen días después de que la legisladora Patricia Chirinos detalló en RPP que en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), ocurrió una agresión en su contra por parte de Guido Bellido.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, detalló.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.

