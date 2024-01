El presidente del Congreso, Alejandro Soto, emitió un comunicado en el que rechaza categóricamente cualquier vínculo con la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esto surge en respuesta a su citación por parte del Ministerio Público en la investigación que sigue a Benavides, quien enfrenta acusaciones de liderar una presunta organización criminal que compraba votos parlamentarios para obtener favores en procesos penales.

A través de redes sociales, Alejandro Soto compartió un comunicado en su cuenta oficial de X (Twitter) en el que rechaza cualquier vínculo con Benavides o cualquiera de sus asesores.

“ Respecto a las falsas informaciones difundidas por un medio de comunicación, me veo en la obligación de rechazar contundente y categóricamente cualquier vinculación con la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides, así como con sus ex y actuales asesores ”, se lee en su comunicado.

En ese sentido, el presidente del Congreso aseguró que, en su papel como presidente del Congreso, ha actuado para garantizar el respeto al debido proceso y al derecho a la defensa de todos los ciudadanos,.

“ Como presidente del Congreso, he actuado garantizando que se respete el debido proceso y el derecho a la defensa de todo ciudadano, sin ceder a presiones de ningún tipo. No tengo nada que negociar, pues no he cometido delito alguno ”, agregó.

