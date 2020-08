Rechaza acusaciones. El presidente del Congreso de la República, Manuel Merino brindó una conferencia de prensa sobre los rumores de un posible chantaje contra el saliente presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano.

“Quiero empezar rechazando enfáticamente cualquier insinuación de chantaje y/o negociación sobre el voto de confianza. Tenemos que hacerlo porque el Perú merece un respeto”, enfatizó Merino al inicio de su discurso.

Asimismo, indicó que antes del voto de confianza se reunió con Pedro Cateriano en el Congreso y le presentó críticas a su conformado gabinete sobre el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, así como observaciones la Ministra de Economía y al Ministro de Educación.

Reunión con Cateriano antes de su presentación

“Me comuniqué con el señor Cateriano después de la reunión con la Mesa Directiva. Él (Pedro Cateriano) vino acompañado con el Ministro de Energía y Minas y conversamos ampliamente, nada bajo la mesa. Él pedía presentarse en el Congreso antes de la presencia del Presidente de la República y luego en acuerdo con él quedamos que se presentaría después del Presidente, como sucedió”.

“Sin embargo en el ámbito de darle esa respuesta favorable a un gabinete renovado, supuestamente, a la cabeza del señor Cateriano. Lo llamé telefónicamente y nos reunimos. No nos reunimos en la esquina del chino, no nos fuimos en un sitio a escondidas. Nos reunimos en el Congreso de la República para expresarle las debilidades que tenía que nuevo gabinete que se sustentaron en tres opiniones que no era un tema de poner la cabeza de algún ministro ”

Crítica al Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

“Un ministro que en este momento que el Perú atraviesa por la pérdida de trabajo, pone a una persona sin experiencia. Igual se hizo una crítica a la Ministra de Economía ya Finanzas y al Ministro de Educación”, sentenció.

