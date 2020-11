El nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, -quien juró este sábado en el cargo-, consideró que los plazos para una posible convocatoria a referéndum para una nueva Constitución, “no van a dar” puesto que el cronograma electoral ya está establecido y debe respetarse.

“Yo no puedo contestar si técnicamente eso [un referéndum] es posible porque tendría que analizar ese tema desde esa perspectiva. Puede sonar muy bien, pero me parece que los plazos no van a dar, me parece, a priori, que no van a dar y el cronograma electoral se tiene que respetar, ese es un compromiso no solo nacional sino internacional”, afirmó en diálogo con la prensa.

La noche del jueves, en entrevista con la agencia Reuters, el jefe del Estado, Francisco Sagasti, señaló que un posible apoyo a un referéndum o una nueva Constitución no le “parece una prioridad inmediata” e indicó que después de un periodo tan turbulento “lo más importante en este momento es devolverle la calma a la ciudadanía”.

“Así como el voto de la ciudadanía se tiene que respetar, igual el cronograma se tiene que cumplir, de modo que en este momento si hay algún obstáculo que permita el hecho de digerir el desarrollo del proceso electoral, no me parece que sería una buena señal”, destacó el presidente del JNE.

Además, durante su discurso de juramentación e incorporación como nuevo titular de este órgano, resaltó que las elecciones son “la fuente de legitimidad del sistema político”.

“Un gobierno surgido de elecciones transparentes y libres, de elecciones universales, se reconoce por todos en la comunidad local, en la comunidad internacional, como un gobierno legítimo”, refirió.

Asimismo, manifestó que los partidos políticos “deben ocuparse de la idoneidad moral de los candidatos” que presentan en sus listas.

“Es un acto de responsabilidad con el pueblo, toda la ciudadanía debe orientarse previamente de manera suficiente antes de ejercer su derecho de ver, de elegir, y para ellos la información pertinente debe estar oportunamente en la mano de la colectividad”, agregó.