El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, exhortó al gobierno de Dina Boluarte a no dejar de lado la lucha contra la criminalidad y pidió mayor presupuesto para acabar con este mal social. A su juicio, es urgente invertir en seguridad.

“Hago el llamado nuevamente y me reafirmo que no otorgar recursos para la lucha contra la criminalidad es ser cómplice de esa criminalidad, lo único que espero que el Estado se preocupe por financiar la lucha contra criminalidad; cuando hablo no solo me refiero al poder judicial, recursos necesita la Policía Nacional”, señaló el titular del PJ.

En esa línea, sostuvo que se necesita invertir en seguridad y “pareciera que eso la estamos dejando de lado” a cambio de una cifras frías basadas en cálculos macroeconómicos.

“El Estado tiene que proveer recursos al Poder Judicial, a la Fiscalía, porque sino todo podría quedar en buena voluntad. Creo que me está escuchando la señora presidenta (Dina Boluarte) y le invoco a que tome preocupación por la situación de inseguridad ciudadana que ya excede todo límite”, manifestó.

Tras participar en la inauguración de la Unidad de Flagrancia en Lima Norte sostuvo que dicho espacio es una gran herramienta para la lucha contra la criminalidad. “Definitivamente es un avance que no existía en Lima Norte y vamos a poder resolver una serie de delitos que causan más terror en la comunidad e impacto social de inmediato”, dijo.

En otro momento, se refirió sobre la situación del ciudadano venezolano Sergio Tarache, quien quemó viva a su expareja en la plaza Dos de Mayo y luego fugó del país a Colombia donde ha sido detenido por las autoridades.

“Nosotros esperamos que Colombia lo entregue a este señor. Yo creo que el presidente de Colombia no podría proteger a un criminal. Creo que tendría que entregarlo porque además el tema del señor Tarache está para juzgar. El Perú le garantiza un debido proceso y de ninguna manera debería haber una protección del presidente”, señaló.

