Presidente Martín Vizcarra y premier se reunieron con gobernadores regionales (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Luego que el Ejecuttivo presentó en la víspera el plan de trabajo y medidas del actual Gabinete Ministerial , el presidente Martín Vizcarra se reunió hoy con los presidentes regionales en la capital.

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, quien en la víspera rechazó el fallo del Consejo de Minería sobre la aprobación de la licencia de construcción del proyecto minero Tía María, participa hoy en la cita.

Sin embargo, a su salida Cáceres Llica volvió a insistir a la prensa que el gobierno maneja un doble discurso en el tema de Tía María.

"No he podido conversar con Martín Vizcarra. Yo creo que él debe cumplir su palabra, han pasado más de 100 días y el presidente no ha regresado a Arequipa", sostuvo a pesar que participó en la reunión.

Cabe precisar que esta mañana se inauguró la Jornada de Revisión de Metas de Ejecución Presupuestal 2019 en Inversiones de los Gobiernos Regionales, encabezada por el primer ministro Vicente Zeballos.

Dicha jornada tiene por objetivo brindar apoyo a las autoridades para optimizar los recursos y mejorar el desarrollo de proyectos.

Como se sabe, ayer se dio a conocer un conjunto de decretos de urgencia (DU) y acciones que emprenderá el jefe de Estado con el nuevo gabinete hasta el Bicentenario.

En dicha ceremonia de presentación de las medidas del Gabinete dirigido por el premier Vicente Zeballos, Vizcarra indicó que el Poder Ejecutivo afrontó una crisis política y abrió una nueva etapa de Gobierno.

Así para hacer frente a este reto y reencausar al país, el mandatario aseveró que el Ejecutivo estableció cinco ejes de gobierno, que fueron plasmados en un decreto supremo en 2018 y que son la hoja de ruta seguida desde el primer día.

Dichos ejes comprenden la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento institucional, el crecimiento económico, desarrollo social y regionalización.