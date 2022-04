El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, informó que el presidente Pedro Castillo evalúa hacer modificaciones en su Gabinete Ministerial, el cual es liderado por Aníbal Torres.

“Claro que sí, así es”, fue su respuesta al ser consultado si el mandatario analizaba hacer modificaciones en su equipo de Gobierno.

Sus declaraciones se dieron desde la ciudad de Huancayo, en donde se realizará una sesión descentralizada del Consejo de Ministros para afrontar la problemática social generada por el aumento de precios de productos de primera necesidad.

En otro momento, Sánchez, quien es presidente del partido Juntos por el Perú, criticó las declaraciones de la excandidata presidencial por ese partido, Verónika Mendoza, quien cuestionó medidas tomadas por el gobierno frente a las protestas y el descontento social.

“Respeto las declaraciones de Verónika Mendoza, pero no las comparto, no estamos desde el estrado, estamos donde las papas queman. No hay nadie perfecto, la izquierda y los partidos han sido desbordados por las brechas sociales, todos debemos aportar, las criticas se aceptan y las propuestas también”, expresó.

El día de ayer, el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, afirmó que el Gabinete estaba “sólido” y descarto que haya presentado su renuncia al cargo. Cabe indicar que el presente Gobierno ya lleva cuarto Gabinetes en menos de un año de gestión.

