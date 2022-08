Castillo estaba citado a las 9 de la mañana ante el despacho de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que responda por los cargos en su contra respecto a que lideraría una presunta organización criminal que habría intervenido en los ascensos de la Fuerzas Armadas.

Resguardado por un nutrido personal de seguridad policial, el mandatario abandonó Palacio a las 8 y 44 de la mañana para dirigirse a la sede fiscal, ubicada en la cuadra 5 de la avenida Abancay, pese a la recomendación de su abogado Benji Espinoza, quien en la víspera anunció que iba a sugerir a su defendido no acudir a la Fiscalía.

La postura de Espinoza era que, como alto funcionario, su patrocinado tenía la prerrogativa para escoger que el interrogatorio sea en Palacio.

Sin embargo, la fiscal de la Nación replicó que la diligencia debía darse en el Ministerio Público.

“Respaldo a mis abogados defensores (Benji Espinoza y Eduardo Pachas) respecto a que tengo derecho a declarar en Palacio de Gobierno, sin embargo, les he pedido que me acompañen a la Fiscalía para defender mi inocencia y colaborar siempre con la justicia”, publicó la cuenta twitter del presidente, mientras este se dirigía a la Fiscalía.

DILIGENCIA. El interrogatorio a Pedro Castillo por parte de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, constó de aproximadamente una hora, en la que el investigado por presunta organización criminal se identificó, negó los cargos y ratificó su inocencia.

Dijo, además, que no contestó ninguna pregunta de Benavides hasta que la Fiscalía culmine con acopiar toda la información sobre los casos que se le investiga, según explicó su abogado Benji Espinoza Ramos.

Recordemos que Pedro Castillo tiene cinco investigaciones en el Ministerio Público: cuatro en el despacho de Patricia Benavides (Puente Tarata, Fuerzas Armadas, Denuncia de exministro Mariano González y Petroperú); así como el presunto plagio de su tesis de maestría, que se ventila en una fiscalía penal de La Libertad.

CAMBIO. ¿Qué pasó para que Pedro Castillo cambie de opinión y vaya a la Fiscalía?

Tras la diligencia fiscal, el abogado Benji Espinoza reconoció que todo se trató de una estrategia, al citar un fragmento conocido de la obra “El arte de la guerra” de Sun Tzu, un general chino que vivió alrededor del siglo V antes de Cristo.

“Así como la Fiscalía tiene sus estrategias de persecución, la defensa también las tiene. En el arte de la guerra la principal estrategia es el arte del engaño”, indicó Espinoza, afuera de la sede de Palacio.

Asimismo, confirmó que en la diligencia por el caso ascensos irregulares en las Fuerza Armadas, el presidente ofreció un testimonio voluntario para luego acogerse al derecho al silencio.

“Conforme a lo que establece el Código Procesal Penal, se hacen las instrucciones preliminares. El presidente ha contestado las generales de ley; y los investigados, presidente y cualquiera en el Perú, tienen derecho a hacer una declaración voluntaria, lo que se conoce como relato voluntario”, relató Espinoza.

Luego, el mandatario rechazó “cada uno de los cargos levantados” y que “no está involucrado en actos de corrupción, que no existe ninguna organización criminal”.

Espinoza justificó el silencio de su defendido al señalar que la defensa prefiere esperar que la Fiscalía cuente con “toda la información " de las investigaciones en la que está involucrado el mandatario para responder todo y no por partes.

“Es su derecho, pero sobre todo es una utilidad, para el propio esclarecimiento de los hechos, contestar todo cuando ya se tiene toda la información que ir contestando por partes”, agregó el abogado

Hoy viernes, por ejemplo, estaba prevista una citación al presidente por el caso Petroperú por el caso Petroperú pero su abogado ha pedido la reprogramación.

LENGUARAZ. Más temprano, el presidente Pedro Castillo intentó responder las preguntas de la prensa apostada en Palacio de Gobierno con declaraciones que lindaron con la falta de respeto.

“A mí no me resta nada ir a declarar, no solamente a la Fiscalía y en cualquier lugar cuántas veces tenga que ir, pero tengo que decir que no soy parte ni formo ninguna red criminal, eso es lo que le dije el día de hoy a la fiscal de la Nación y le he dicho que voy a demostrar donde sea mi inocencia”, dijo Castillo.

Sin embargo, dijo que no se iba “a someter a casos mediáticos, lo mediático no me ha elegido, a mí me ha elegido el pueblo peruano y cuántas veces me convoquen tengo que ir”. Ello, a pesar de que el mandatario no es investigado por un caso mediático, sino hasta en cinco investigaciones realizadas por la Fiscalía, la institución facultada para perseguir el delito.

“Eso que quede claro, yo no me voy a prestar para esos casos, porque yo estoy acá elegido por el pueblo y tengo una agenda como presidente de la República y estoy bastante preocupado por lo que está pasando en el país”, resaltó ante la prensa.

Al ser consultado por la prensa sobre el paradero de su sobrino Fray Vásquez, el mandatario indicó que él diría dónde está: “(¿Si usted supiera dónde está Fray Vásquez, lo diría?) Si ustedes lo han visto, díganme dónde está. Yo estoy preocupado por el país”, declaró a la prensa.

Luego, se incomodó cuando le mencionaron el nombre de Bruno Pacheco y las investigaciones en las que están involucrados algunos miembros de su familia.

“¿Si Bruno Pacheco le dice que lo ha visto ayer en la esquina, usted le va a creer? Yo no me voy a someter a ese tipo de cosas”, respondió a la prensa.





REACCIONES. Sobre el tema, el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, candidato al Gobierno Regional de La Libertad, sostuvo que el jefe de Estado debe renunciar, tras expresar su preocupación sobre el hecho de que el mandatario haya perdido “en poco tiempo” la confianza de la población.

“Hoy más que nunca el presidente debe responder a las expectativas del pueblo (...) Son seis gabinetes en un año. Creo que lo más inteligente sería renunciar antes de que lo vayan a vacar”, señaló Acuña.

En tanto, la presidenta del Congreso, Lady Camones, manifestó que el silencio del mandatario ante el Ministerio Público da cuenta de un mensaje de “aparente obstrucción” a la justicia.

Camones también lamentó la actitud del jefe de Estado al señalar que la población espera el esclarecimiento de los casos de presuntos actos de corrupción en los que se señala a Castillo Terrones.

“(Es un mensaje) de una aparente obstrucción al esclarecimiento de los casos, la justicia. Son estrategias que pueden ser erróneas o no, pero él decide aceptarlas. (...) Es su derecho, pero tiene un doble discurso. Primero dice que va a colaborar con la justicia y callar no es colaborar con la justicia”, indicó.

El vocero de la bancada de Renovación Popular (RP), Jorge Montoya, sostuvo que, frente a la estrategia legal acogida por el mandatario, “tenemos que pensar que él (Castillo) está en una situación de defensa al verse acorralado en todos los ángulos”. “Está buscando una defensa extraña y no está diciendo la verdad, simplemente se está haciendo la víctima”, expresó.

A través de Twitter, Alejandro Cavero, congresista de Avanza País, instó al mandatario a renunciar al sostener que su gobierno es “insostenible” ante los graves señalamientos de presuntos actos de corrupción.

“Tu gobierno es insostenible porque a estas alturas nadie con trayectoria decente se prestaría a ser complice de la organización criminal que has montado en Palacio. Reconoce que ya no sumas y renuncia”, señaló.





LO RESPALDAN. Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, consideró que la postura del mandatario de guardar silencio ante el Ministerio Público “no lo perjudica en absoluto”, debido a que se acoge a un derecho constitucional. “En este momento, está en la condición de inevstigado y como investigado tiene la perrogativa constituciuonal de declarar o de guardar silencio”, precisó.