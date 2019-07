Presidente Vizcarra agradece a Gladys Tejeda y Christian Pacheco en su mensaje de 28 de julio

Síguenos en Facebook

Durante su mensaje a la Nación el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, agradeció a los fondistas peruanos Gladys Tejeda y Christian Pacheco, quienes se llevaron las primeras medallas de oro en las maratones femenina y masculina de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Además, el jefe de Estado resaltó la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019. "Hoy Lima 2019 está cambiando positivamente la forma como se realizan, se disfrutan eventos deportivos en el Perú, esta es una gran fiesta deportiva y cultural que toda América está valorando", dijo.

Además, el mandatario de preguntó: "¿Imagínense qué hubiera pasado con los predicadores del 'No' se puede, o esa máquina que no quería hacer las cosas. Estamos albergando a 175 mil turistas", aseveró Vizcarra en referencia a quienes criticaban que la organización del evento deportivo estaba a paso lento o no lo veían con optimismo.