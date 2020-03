Presidente Vizcarra: “No hay riesgo de desabastecimiento”

“No hay ningún problema de desabastecimiento. No se precipiten, no se pongan nerviosos en ir a las tiendas, a los centros comerciales, y comprar de todo y en cantidades exageradas. No hay ningún problema, las fábricas están trabajando normalmente, los almacenes están llenos”. Con estas palabras, el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, invocó a la “calma y tranquilidad a la población”, luego de que miles de peruanos se volcaran a supermercados, comercios mayoristas y diversos negocios para acaparar alimentos y productos de limpieza en una histeria colectiva desencadenada por la llegada al país del nuevo coronavirus.

Desde Piura, donde participó en una serie de actividades oficiales, el jefe de Estado sostuvo que los almacenes de fábricas y de las grandes tiendas están llenos, y que el aparato productivo que las abastece no se ha paralizado.

“Alguien quizá se asusta porque dice: ‘Estamos en emergencia’. Hay situaciones de emergencia que sí generan desabastecimiento; por ejemplo, si hubiera un terremoto (...), el terremoto daña las fábricas, daña las bocatomas, daña las plantas de agua potable, entonces, se genera desabastecimiento. Esta emergencia no es por un terremoto, es por un virus, que es perjudicial y que debemos tratarlo con toda la responsabilidad, pero no daña carreteras o puentes”, enfatizó.

RECORRIDO POR SUPERMERCADOS PARA VER PERSONAS ABASTECIENDOSE DE COMIDA

HAY STOCK. Vizcarra Cornejo aseguró que cuando las personas acuden masivamente a las tiendas solo generan una mayor demanda inmediata que no afecta las provisiones de los negocios, pues sus bodegas tiene stock.

“Esta compra, un poco apresurada, lo único que da lugar es que, coyunturalmente, suba un poco el precio de las cosas, porque la gente está comprando demasiado (...); pero luego, como van a abastecer, nuevamente van a bajar (los precios) y luego van a decir: ‘¿Para qué compré tanto’”, advirtió.

En esa línea, el mandatario resaltó que las fábricas de alimentos “trabajan con total normalidad” para abastecer los almacenes y que el transporte del sector también opera sin inconvenientes. “¿Dónde está el peligro de que se van a acabar los víveres?”, preguntó.

UNÁNIME. En sintonía, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, llamó a la serenidad a la población y exhortó a no dejarse arrastrar por la histeria colectiva de las compras masivas.

“Llegar a esas circunstancias no ayuda. Lo contrario, lo que nos corresponde, es invocar a la tranquilidad, a no caer en la desesperación. Como Gobierno nos hemos estado reuniendo con distintos sectores económicos y no hay señal alguna de desabastecimiento”, manifestó durante una conferencia de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel contra el Coronavirus.

El Ministerio de Salud (Minsa) también se sumó a este llamado a la calma. El director ejecutivo de Salud Mental de dicho portafolio, Yuri Cutipé Cárdenas, ensayó que tal comportamiento respondería a un primer momento de estrés intenso ante la incertidumbre por lo que podría ocurrir por el COVID-19.

“Con la llegada de este nuevo virus, las personas se preocupan y tienden a llegar a extremos, en lo que respecta a medidas de protección. Por ello, debemos reflexionar y tenemos que ser prudentes, solidarios, sensibles y sobre todo estar organizados como sociedad”, manifestó el especialista.

Pese a todas estas exhortaciones, ayer todavía se registraron episodios de compras masivas. Uno de los escenarios fue el Mercado de Caquetá, en el Rímac, donde cientos de personas llegaron para adquirir grandes cantidades de papel higiénico y productos desinfectantes.

Correo pudo verificar que los compradores cargaban docenas de planchas de papel sanitario y cajas de alcohol en gel. Algunos de ellos comentaron que los precio de estos productos no variaron pese la demanda, pero que los vendedores les adelantaron que podrían subir en el futuro.

PLAN RETORNO. Por otro lado, Vicente Zeballos aclaró que la prohibición de los vuelos procedentes de Europa y Asia entrará en vigor el lunes 16 de enero, tal como lo establece el Decreto Supremo 008-2020 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), publicado ayer en el diario oficial El Peruano.

El premier agregó que embajadas y consulados coordinarán la implementación de puentes aéreos para que los peruanos en el extranjero puedan retornar a nuestro territorio.

Añadió que esta medida se gestiona por la posibilidad de que la suspensión de vuelos afecte a nuestros compatriotas en el exterior.

“No están en calidad de abandono. A cada contingencia estamos respondiendo en su dimensión necesaria”, puntualizó.

Respecto a la restricción, Zeballos precisó que por semana arriban unos 40 vuelos procedentes de Asia y Europa, los que traen al Perú un aproximado de 12 mil pasajeros.

A su turno, el ministro de Defensa, Walter Martos, anunció que por la epidemia del coronavirus se ha designado a un oficial de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para que coordine con los demás sectores los protocolos de control en los aeropuertos de Cusco, Chiclayo, Arequipa, Trujillo y Lima (Callao).

“Las FF.AA. van a apoyar en la coordinación del Centro Nacional de Epidemiología en la trazabilidad de todos aquellos contactos que ha tenido un paciente que resulta positivo con el COVID-19, para tener la información de los posibles contagios”, añadió.

DESCARTAN RESTRICCIONES. De otro lado, la secretaria técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel contra el Coronavirus, Desilú León, declaró -en la rueda de prensa antes mencionada- que las propuestas para cerrar mercados o centros comerciales no son parte de las acciones que se toman en cuenta para evitar la propagación del nuevo virus.

“En realidad, estas medidas no están siendo parte de esto. Pero sí va a haber un control del Minsa”, adelantó León.

La funcionaria, asimismo, se reunió ayer con los representantes de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y de clínicas privadas.

Esta cita se desarrolló con el objetivo de trabajar medidas conjuntas para atender la situación en torno al COVID-19.

Al diálogo asistieron las ministras de la Salud, Elizabeth Hinostroza, y de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva.