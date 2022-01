Daniel Soria, procurador general del Estado, comentó que si no hay un registro o una lista de las visitas que recibió el presidente Pedro Castillo en el inmueble del pasaje Sarratea, en Breña, el Ministerio Público deberá “reconstruir” ese recuento como parte de su investigación.

En declaraciones a la prensa, el procurador recordó que su despacho en dos oportunidades buscó que el Ejecutivo le remita la lista de visitas que recibió el mandatario en Breña, y en ambas ocasiones tanto la Casa Militar como la división de seguridad del presidente de la PNP le respondieron que no había tal registro.

“Lo que queda aquí es que, en el marco de una investigación, se reconstruya el tema de las visitas. Si luego de los pedidos de la fiscalía, no hay respuesta, y se afirma que no hay lista, la investigación fiscal tiene que tratar de reconstruir el tema de las visitas a través de otros elementos. La fiscalía tiene que evaluar qué elementos”, precisó.

Cabe recordar que el abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, también señaló que no había una lista elaborada con los nombres de las visitas recibidas en el inmueble de Breña, contradiciendo lo que había dicho Mirtha Vásquez sobre la voluntad del jefe de Estado de hacer público ese supuesto registro.

En otro momento, el procurador Daniel Soria explicó que acudió esta mañana a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder, en una sesión reservada por decisión de los legisladores, sobre las actuaciones que está realizando su sector en el marco de las investigaciones por las visitas que recibió Pedro Castillo fuera de Palacio de Gobierno.

“Ha sido una sesión reservada. Solo he dado cuenta del trabajo, he respondido a las preguntas que se me han hecho y estoy a disposición de las reglas del Congreso. La decisión (para que la sesión sea reservada) fue de la comisión”, detalló.

