Procurador del PJ: "El recurso de aclaración no revertirá fallo del TC"

Síguenos en Facebook

El procurador del Poder Judicial, Jhony Tupayachi, dijo a este diario que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) solo puede ser cuestionada por motivos de forma, mas no de fondo.

"(Hasta ayer) no hemos sido notificados de la sentencia del TC. En primer lugar, tendríamos que analizar el fallo para luego ver si interponemos el recurso de aclaración respectivo", dijo Tupayachi, quien participó en la audiencia de sustentación del hábeas corpus de Keiko Fujimori ante el TC, en setiembre pasado.

Sostuvo que el recurso de aclaración no busca la anulación de la resolución.

"La aclaración es estrictamente por temas interpretativos, mas no sobre el contenido del fallo. No va al fondo (de la sentencia). No es que con la aclaración Keiko Fujimori vaya a regresar al penal", añadió el abogado.

El viernes pasado, el fiscal del Equipo Especial José Domingo Pérez pidió a la Procuraduría del PJ interponer ante el TC un recurso de nulidad contra el fallo que liberó a la lideresa de Fuerza Popular.