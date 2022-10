La Procuraduría General del Estado se pronunció respecto a la remoción de María Caruajulca como titular de esta entidad, la cual se basó en una “pérdida de confianza”, según la resolución donde se oficializó la decisión.

La institución enfatizó en que la resolución suprema publicada este jueves en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano brinda detalles de la salida de Caruajulca del puesto, por lo que aseguró que se procedió de acuerdo a la normativa.

“Queda claro que en el caso de la señora Caruajulca se ha procedido estrictamente de acuerdo a la normativa”, manifestó la Procuraduría.

Como se recuerda, el pasado setiembre un informe de la Contraloría General de la República advirtió que María Caruajulca había sido designada en el puesto a pesar de que no presentó una declaración jurada de que no tenía procesos en su contra. Sin embargo, esto no se consignó en los motivos de su retiro.

Por otra parte, la entidad aseguró que la designación de Javier León Mancisidor como nuevo procurador general del Estado se realizó en consonancia con la ley, ya que cumple todos los requisito para asumir el puesto.

“Según Declaración Jurada presentada oportunamente, goza del pleno ejercicio de sus derechos civiles; no ha sido condenado por delito doloso ni está inhabilitado para el ejercicio de la función pública, no tiene procesos pendientes con el Estado (salvo procesos por derechos propio); y goza de idoneidad profesional y experiencia en gestión pública”, indicó.

Asimismo, la Procuraduría General del Estado destacó que León Mancisidor tiene experiencia específica en cargos de directivo en el sector público y privado. Además, informó que cuenta con título profesional de abogado y tiene estudios de maestría.

VIDEO RECOMENDADO

Declaraciones del canciller César Landa