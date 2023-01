Tras reportarse la muerte de un recién nacido en Puno por culpa de los bloqueos, la ministra de Salud, Rosa Gutierrez, lamentó y condenó este tráfico suceso.

“Condenamos todo acto de violencia, no es justo que nuestro sistema de referencia y contrarreferencia esté siendo alterado por personas que no respetan la vida. No puede ser que por una oportunidad de que estos pacientes lleguen a su destino, hayamos perdido una vida... Desde el sector salud pedimos a la población que cese con estas actitudes que no ayudan”, señaló la titular del Minsa.

Gutierrez añadió que los trabajadores y ciudadanía de a pies vienen siendo afectados por las manifestaciones. “No hay derecho de que se afecte nuestra salud, de que se dañen nuestras ambulancias, nuestras infraestructuras, y a los profesionales de salud”, dijo.

“Azuzadores hay y estos están bien puestos en sus oficinas con aire acondicionado y con café”; enfatizó.

Recién nacido fallece

Un recién nacido falleció en Puno luego que manifestantes impidieran el paso de la ambulancia que lo trasladaba del hospital de Yunguyo al hospital Regional Manuel Núñez Butrón.

“Era un recién nacido prematuro de 35 semanas. Tuvo a lugar su parto el día 7 por horas de la tarde en las instalaciones del hospital. Nació estable, pero el día de ayer aproximadamente al mediodía personal de enfermería nos informa que hay una evolución desfavorable del paciente donde lo encontramos con un síndrome de dificultad respiratoria. Ante su inminente evolución desfavorable es que se decide referirlo al hospital Manuel Butrón ya que nuestro nosocomio no cuenta con pediatra y mucho menos con especialidad de neonatología”, indicó la Dr. Natalia Díaz Chalco, jefa de guardia en el hospital de apoyo de Yunguyo, en diálogo a RPP Noticias.

Detalló que el traslado debía tomarle a la ambulancia entre 1 hora y 20 minutos a 1 hora y 30 minutos, pero debido a las vías bloqueadas, se retrasaron. Además, en uno de los puntos los manifestantes no los dejaron avanzar, por lo que tuvieron que volver a Yunguyo.