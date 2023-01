Una situación de caos, violencia y muertes se vivió ayer en la ciudad de Juliaca, región de Puno, punto en el que las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte han tenido como consecuencia -hasta el cierre de esta edición- el fallecimiento de catorce peruanos.

Las manifestaciones que se intensificaron persiguen como objetivos destituir a la presidenta de la República, así como el adelanto de elecciones generales.

Es decir, hasta el momento, la nueva gestión acumula un total de 42 muertos.

Este es el registro oficial de heridos y fallecidos hasta el momento en los enfrentamientos en Puno.

GRAVE

El caos comenzó cuando las personas que se sumaron a la protesta llegaron hasta la avenida Independencia, vía que colinda con el aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac, con el objetivo de tomar el control del terminal aéreo.

Para prevenir el ingreso a las instalaciones, las fuerzas del orden utilizaron bombas lacrimógenas y perdigones con el fin de disuadir a la multitud.

Fue cerca de las 4 de la tarde que los medios regionales informaron sobre el primer deceso producto de las manifestaciones.

Se trataba de Gabriel Omar López Amanqui (35), quien resultó con una herida de gravedad en la cabeza y falleció al promediar las 2 de la tarde.

Los familiares del fallecido contaron que la víctima se encontraba cerca del aeropuerto de Juliaca cuando sufrió graves lesiones, al parecer, a causa de los perdigones.

Él era un vendedor que retornaba a su vivienda tras cumplir sus ventas, sin embargo, se vio envuelto en el enfrentamiento entre la Policía y los manifestantes.

López Amanqui fue auxiliado por una moto hasta el centro médico La Revolución de Juliaca, pero a los minutos se dio cuenta que el padre de familia de dos menores ya no tenía signos vitales.

De acuerdo con el médico intensivista Jorge Sotomayor Perales, del total de fallecidos, nueve estaban en el hospital Carlos Monge Medrano y uno en el centro de salud de la Revolución, mientras que habían personas por recoger en el lugar del conflicto.

Además, dijo que las personas que fallecieron en las instalaciones del primer hospital llegaron por proyectil de arma de fuego.

“Lo que me llama la atención es que estén entrando proyectiles de arma de fuego y no tienen salida. (Las personas) vienen con los órganos internos destrozados, como si fuean balas explosivas al interior del cuerpo”, precisó.

Según datos de la Dirección Regional de Salud, los fallecidos tienen entre 17 y 50 años, en el grupo, está un médico que falleció cuando atendía a uno de los heridos.

En paralelo, se registró que un grupo de vándalos en la región incendió un centro comercial, apedreó el Ministerio Público, así como el saqueo y la quema de Aduanas Puno.

Entre los fallecidos figura un médico que auxiliaba a los heridos de los enfrentamiento. (Captura: La Decana)

LAMENTABLE

Por otro lado, ocurrió también un hecho lamentable producto de las protestas.

Un recién nacido de 35 semanas con bajo peso requería la atención de un médico subespecialista en neonatología por una insuficiencia respiratoria y sepsis.

Sin embargo, el bebé no pudo llegar al hospital regional Manuel Núñez Butrón de Puno y murió.

Durante el trayecto de su ambulancia a la altura de Molino, distrito de Juli en Chucuito, un grupo de manifestantes bloqueó la vía, lo que impidió el pase del vehículo.

La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, condenó los actos de violencia que provocó la muerte del menor.

“No es justo que nuestro sistema de referencia y contra referencia esté siendo alterado por personas que no respetan la vida y que, por una oportunidad, de que estos pacientes lleguen a sus destinos y que, por este bloqueo de carreteras, hayamos perdido una vida de un pequeño niño”, lamentó.

Sobre las protestas, Richard Hancco, gobernador regional de Puno, dijo que a lo largo del Gobierno de Dina Boluarte hubo una serie de declaraciones de su parte, así como actos que han indignado a la región. “No podemos satanizar a la región porque hay una huelga o una protesta”, dijo a canal N.

Por otro lado, ayer por la noche llegaron a Lima los seis policías heridos durante los enfrentamientos en Puno.

Los agentes del orden fueron atacados con golpes y objetos contundentes, lo que provocó que heridas en sus piernas, trauma ocular y la fractura del tobillo en uno de ellos.

RESPONDEN

En tanto, en Lima, previo al inicio de la sesión del Acuerdo Nacional, la presidenta de la República, Dina Boluarte, señaló que su gobierno “no está generando la violencia” y sostuvo que los manifestantes buscan un “pretexto” para continuar con las movilizaciones al interior del país.

Durante su discurso, insistió en que la gestión actúa conforme al marco legal “para proteger y defender la vida de 33 millones de peruanos y peruanas”.

Boluarte Zegarra se refirió también a las movilizaciones registradas en la región de Puno y lamentó el fallecimiento de un civil -hasta ese momento-, producto de los enfrentamientos con la Policía.

Respecto a los reclamos, recalcó que los cuatro pedidos políticos que se expresan en las marchas, solo “está en sus manos” el referido al adelanto de elecciones, tema sobre el cual envió un proyecto de ley al Congreso.

“Hermanos de Puno, hermanos donde todavía se estan levantando en protesta de qué, no se está entendiendo claro qué están pidiendo. Ya les he explicado que los 4 puntos políticos no está en mis manos. Lo único que estaba en mis manos era el adelanto de elecciones y ya lo propusimos; y ya está ahí en el Congreso para una segundo votación”, manifestó.

Indicó que se busca un pretexto “para seguir generando el caos en las ciudades”, por lo que hizo un llamado a la reflexión a las organizaciones civiles a fin de trabajar unidos “por nuestra patria”.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, dijo no entender qué quiere la región de Puno. Foto: ( Fotos: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)

PANORAMA

En diversos puntos del país se registraron ayer otras movilizaciones para exigir la renuncia de Dina Bolaurte a la Presidencia de la República y el adelanto de elecciones generales.

Por la mañana, cientos de agricultores bloquearon por más de dos horas el pase por el Complejo Fronterizo Santa Rosa, en Tacna, que permite el ingreso y salida de tránsito hacia Chile.

Durante la concentración, demandaron la salida del cargo de Boluarte y el cierre del Congreso.

En Arequipa, medios locales reportaron que la vía principal del distrito de La Joya amaneció bloqueada por un grupo de personas, quienes quemaron llantas y lanzaron piedras para impedir el pase de vehículos.

En el lugar, ubicado a la altura del km 966 de la carretera Panamericana Sur, se hicieron presentas alrededor de 200 manifestantes. Esta zona es uno de los principales puntos de conexión entre la capital del país y el sur del país.

Por otro lado, en Ica, la Policía Nacional reforzó la vigilancia en el sector de Barrio Chino, hasta donde llegaron más de una decena de buses y mil efectivos policiales de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de Lima; además de 60 agentes de la policía montada, vehículos policiales y una tanqueta antimotines.

En Ica, la Policía Nacional reforzó la vigilancia en el sector de Barrio Chino.