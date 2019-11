¿Qué hará Yonhy Lescano tras decidir no postular al Congreso en enero del 2020?

Síguenos en Facebook

El integrante del Congreso disuelto Yonhy Lescano decidió no postular en las elecciones parlamentarias del 26 de enero del 2020 y reveló que presentó un escrito a una universidad pública para regresar a ser docente y también quiere ejercer su carrera de abogado.

"Estoy retomando mis funciones en la Universidad Nacional del Altiplano y he presentado mi escrito para reincorporarme. Voy a comenzar a ejercer mi carrera de abogado, porque lo he sido toda mi vida. Estoy pensando ahora retomar las clases universitarias que es una experiencia fabulosa que me ha dado muchas satisfacciones y también mi ejercicio de abogado", expresó en diálogo con ATV Noticias.

Asimismo, consideró que en un año y medio, tiempo que falta para completar el periodo legislativo 2016-2021, con nuevos legisladores en el Congreso de la República, "se pueden hacer maravillas".

"En año y medio se pueden hacer maravillas, como completar la reforma política que se ha quedado en medio camino y que es una reforma bamba. Varias de las leyes son tibias y no sirven para nada. Hay que modificar y completarlas", manifestó.

Lescano dijo que no se postuló nuevamente al Congreso porque tiene que ser coherente con sus decisiones, debido a que fue uno de los impulsores de la disolución del Legislativo.

"Yo no me he presentado porque tengo que ser coherente. En primer lugar porque impulsé el cierre del Parlamento. (Gino Costa y Alberto de Belaunde) no me parecen coherentes porque ellos decían "no a la reelección" y "cierre del Congreso. Estoy visitando a los candidatos de mi partido en provincia. Ellos me llaman cómo no voy a ir a acompañarlos porque ya son candidatos", indicó.