¿Quiénes votaron a favor de la anulación de la prisión preventiva contra Keiko Fujimori?

Este lunes 25 de noviembre el Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso de hábeas corpus presentado a favor de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que anula la medida de prisión preventiva de 18 meses que pesaba en su contra por presuntamente haber recibido aportes de Odebrecht. Esto quiere decir que debe salir en libertad, mientras continúan las investigaciones sobre este caso.

Pero quienes votaron a favor fueron Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Carlos Ramos. Por su parte Eloy Espinosa-Saldaña, integrante del Tribunal Constitucional (TC), cuestionó que se esté criticando a su colega Carlos Ramos Núñez, sobre quien se especulaba que tendría en sus manos el voto dirimente sobre el hábeas corpus que buscaba la liberación de Keiko Fujimori.

Quienes votaron en contra fueron Eloy Espinosa-Saldaña, Manuel Miranda y Marianella Ledesma.

Eloy Espinosa-Saldaña acotó que la labor del tribunal que integra no es determinar si Keiko Fujimori es culpable o no, sino si es que la prisión preventiva dictada en su contra respeta la Constitución.

“Nosotros tenemos que ver si es que la decisión tomada por el Poder Judicial, ratificada en tres instancias, es conforme a derecho y los derechos. El elemento clave aquí no es el delito imputado, no es la vinculación con el delito sino dentro de esta situación [...] se acredita un comportamiento de obstrucción que el Poder Judicial en tres instancias ha dicho que sí [...] Aquí no es cuestión de simpatías o antipatías, hay una evaluación clara y directa sobre los requisitos para una prisión preventiva”, aseguró.