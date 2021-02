Escrito por Karina Valencia y Erik Rivera

Último tramo. El Perú está a menos de un mes y medio de ir a las urnas para elegir en primera vuelta a los dos finalistas que aspirarán a la presidencia de la República.

Los comicios, en los que también se elegirán a los miembros del Congreso y el Parlamento Andino, se lleva adelante en medio de la segunda ola por el COVID-19, pero también tiene como contexto tachas y exclusiones momentáneas que no permitir tener claro el horizonte electoral.

Lo cierto es que hasta el momento son 15 los candidatos presidenciales que continúan en carrera electoral del total de 23 que se presentaron en diciembre pasado. El futuro de tres aún está por definirse luego de ser excluidos en primera instancia: George Forsyth, Rafael López Aliaga y Ciro Gálvez.

MIRA AQUÍ: Llegan las primeras 40 toneladas de oxígeno medicinal a nuestro país importadas de Chile

Quienes quedaron fuera o se retiraron de la contienda fueron Fernando Olivera (Frente Esperanza), Nidia Vílchez (Partido Aprista), Pedro Angulo (Contigo), Francisco Diez Canseco (Perú Nación) y Fernando Cillóniz (Todos por el Perú).

A estas alturas cabe preguntarse, ¿está el proceso bien encaminado?

Según expertos, existe “un retraso en la oficialización de las listas definitivas”, a raíz del desconocimiento en el llenado de formularios digitales por parte de las agrupaciones políticas.

Ello generó que se abrieran observaciones por parte del Jurados Electorales Especiales (JEE) a nivel nacional y cuyos procesos han dejado en el limbo a quienes se han visto involucrados.

No obstante, pese a este panorama, el cronograma para las elecciones 2021 se cumple y se espera que, a partir del 12 de marzo, se conozca finalmente quiénes se enfrentarán por llegar a Palacio de Gobierno.

EXCLUIDOS. Los últimos impasses se dieron el jueves cuando el Jurado Electoral de Lima (JEE) Centro 1 excluyó al candidato presidencial Rafael López Aliaga -de Renovación Popular- por vulnerar el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, al haber ofrecido dinero durante su campaña electoral.

La decisión del colegiado fue respaldada por el titular de dicho organismo electoral, Luis Carrasco; Teddy Cortez (segundo miembro) y Rubén Crispín (tercer miembro).

¿De qué se le acusa? López Aliaga dijo que de llegar a la Presidencia de la República donará su sueldo a las “organizaciones caritativas”.

Para el JEE, esta es una promesa de dádiva y transgrede la ley electoral, que prohíbe estos ofrecimientos.

Sobre el tema, López Aliaga afirmó que es “una persona que dona dinero para obras sociales” y que hacerlo es parte de su vida privada. Dijo que “no tienen por qué meterse conmigo”.

“Mencionan que yo tengo la costumbre de donar (dinero) para hacer escuelas populares, centros de formación juvenil y a ello le he dedicado mucho tiempo de mi vida. Pero cuando he asumido ser candidato, he suprimido ese tipo de ayudas justamente para que no me caiga una sanción de exclusión como la que estoy recibiendo”, sostuvo.

Ese mismo jueves, el JEE confirmó su decisión de apartar de carrera a George Forsyth, candidato presidencial por Victoria Nacional, al encontrar falta de información y omisión de datos dentro de su declaración jurada de hoja de vida.

La decisión del tribunal surgió después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le ordenara que emita un nuevo pronunciamiento sobre el caso.

Al respecto, Forsyth anunció que demandará penalmente al JEE después de que decidiera excluirlo. Asimismo, indicó que apelará el fallo ante el JNE.

“Acá hubo prevaricato y nosotros estamos denunciando penalmente al JEE porque no está respetando el debido proceso y parece que no conocen la Constitución. No nos pueden excluir por esos motivos. Son estos malos jueces a los que tenemos que denunciar pues con una resolución nos quieren sacar de carrera”, refirió.

Entre tanto, Ciro Gálvez, postulante a la presidencia por el partido Renacimiento Unido Nacional (RUNA), también fue excluido por el JEE Lima Centro 1 por haber omitido información en su hoja de vida.

análisis. Lo inobjetable es que a un mes y medio de desarrollarse los comicios, todavía no se admiten las listas oficiales de los candidatos a la Presidencia, el Congreso y el Parlamento Andino.

Según Percy Medina, representante de IDEA Internacional en el Perú, la demora se debe a diferentes criterios. Uno de ellos, por ejemplo, a que existen procesos de exclusión contra algunos candidatos. “La demora también se debe a que algunos personeros legales no fueron cuidadosos en el llenado de las actas”, manifestó.

De otro lado, indicó que la falta de formalización en las listas de los postulantes genera cierta “confusión” en el elector, que hasta la fecha aún no decide por qué candidato votar.

“La mayoría de las personas todavía no decide qué candidato elegir en los comicios porque piensan que de aquí a dos días pueden pasar muchas cosas (como la exclusión) y no les falta razón”, agregó el especialista.

Concluyó que una vez que no haya exclusiones, recién podremos tener un panorama completo del conjunto de todas las listas.

Por su parte, el director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Manuel Villalobos, sostuvo que en el actual proceso electoral se observó una menor incidencia de exclusiones efectivas por declaraciones de bienes, sin embargo, se abrieron más procesos por no declarar sentencias, incluso aquellas con más de 20 años de antigüedad.

“Si bien es cierto bajó la incidencia de exclusiones por omitir inmuebles -que fue lo que más exclusiones causó en las elecciones pasadas- vemos ahora que hay un aspecto que no se ha tomado en cuenta y que ha generado muchas exclusiones: el tema de las sentencias que tenían los candidatos en el Poder Judicial”, indicó.

En ese sentido, resaltó la importancia de que el JNE cuente -a tiempo- con la información pública de la Sunarp y el Poder Judicial (PJ), entre otros, para analizarla durante el proceso de inscripción de candidaturas.

“Creo que es injusto que esto haya pasado porque es información que está demostrado que el JNE la pudo haber tenido porque el PJ se la ha brindado. El tema es que se la ha brindado cuando los candidatos estaban inscritos. Hubiera sido mejor que se las brindase antes para evitar las exclusiones”, acotó.

Villalobos también señaló que con la eliminación de la figura del recurso extraordinario, se cerró la posibilidad de que un proceso por exclusión o tacha se extienda.

“La ley estableció que hasta el 12 de marzo ya se deben haber acabado de resolver todos los casos de tachas y exclusión. Eso significa que a un mes de las elecciones vamos a tener a todos los que pueden postular a quienes no”, refirió.

VIDEO RECOMENDADO:

Coronavirus Perú: ¿Qué actividades económicas están prohibidas en regiones con alerta extrema?