El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) señaló a su salida del Debate Presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que se encuentra afónico y que acudió al evento para cumplir con el Perú, cuestionado por leer sus propuestas en sus participaciones.

“Estoy afónico, he venido a cumplir con mi Patria y el formato no permite más que leer, un minuto de conteo”, afirmó a la prensa.

Además, el aspirante al sillón presidencial dijo sentirse satisfecho con su participación en el evento y consideró que pasará a la segunda vuelta en las Elecciones 2021, programadas para el domingo 11 de abril.

“[¿Este debate influenciará en contra suyo?] Ya veremos, caballero, ya veremos, vamos a ganar en primera vuelta”, precisó.

Finalmente, López Aliaga reiteró que ha cumplido con el país y resaltó que no es político. “[¿Está satisfecho?] Totalmente, he cumplido con mi Patria, mi Patria sabe que no soy político, miren las redes cómo están”, manifestó.

